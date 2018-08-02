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Украина

На оккупированном Донбассе ввели дополнительную плату за мобильный интернет

8:49 2 августа 2018   543
«ДНР», нет связи
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Новость сообщили сепаратистские СМИ со ссылкой на информацию мобильного оператора «ДНР».

«Феникс», который с 2015 года работает на «отжатом» у «Киевстара» оборудовании, с 10 августа намерен ввести ограничения на мобильный интернет: после использования установленного лимита в 1 гигабайт абоненты будут получать дополнительный веб-трафик за отдельную плату.

Нововведения касаются услуги «Мобильный интернет 30 +» и тарифа «Народный интернет Феникс». «Чтобы продолжить использование мобильного интернета, необходимо заказать 1 Гб или 5 Гб, цена которых составит 50 и 100 рублей соответственно», — заявили в компании. Мол, одного гигабайта в месяц должно хватать для работы с электронной почтой, мессенджерами и пользования соцсетями.

Жители «ДНР» в шоке, поскольку качество связи безобразное, об улучшениях даже речи нет, зато тарифы растут.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России отправили в тюрьму экс-«мэра» оккупированного Тореза.

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