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В России отправили в тюрьму псевдомэра оккупированного города на Донбассе
В статье в «Новой газете», где рассказано о пытках в «Л/ДНР», появилась информация о судьбе одного из российских наемников.
Бывшего «коменданта» (в 2014 году в «Л/ДНР» еще не было «мэров») оккупированного Тореза приговорили к длительному лишению свободы. Об этом корреспонденту «Новой газеты» рассказала родственница одного из россиян, несколько лет находящегося в донецком СИЗО.
«Когда доходит до суда, то приговоры оказываются запредельными. С такими сроками им на свободу уже не выйти. Недавно россиянин Владимир Устьянцев (позывной „Жук“), приехавший в 2014 году из Сибири в Донбасс, возглавивший в итоге 6-ю роту бригады „Оплот“ и назначенный комендантом г. Торез, получил 21 год строгого режима без права обжалования. Ему предъявили „отжимы“ транспорта и помещений», — сообщила женщина.
Устьянцев — уроженец Тореза, давно проживающий в России. Вернулся в родной город, когда на Донбасс пришел «русский мир». Сначала воевал, потом ему велели наводить порядок в Торезе. Его «подвиги» могут служить материалом для международного уголовного суда. Видимо, беспредельничал настолько, что 16 октября 2014 года его арестовали российские кураторы и вывезли в РФ, гражданином которой он является.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что офицер ВСУ обнародовал данные о потерях боевиков «ДНР"-"ЛНР» на Донбассе в июле.
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