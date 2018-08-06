Известная телеведущая рассказала, почему ей целый год нельзя было беременеть

Интервью со звездой

В последний день августа на СТБ стартует грандиозное шоу «Цієї миті рік потому». Это адаптация популярного британского формата. Герои проекта приходят в студию к ведущей, чтобы рассказать о самой сокровенной мечте в своей жизни. В течение года они воплощают эту мечту в реальность и снова приходят в студию, чтобы рассказать о том, что произошло, ведущей — Даше Трегубовой. Известная актриса и продюсер впервые взялась за реализацию такого грандиозного телепроекта. Даша признается, что согласилась участвовать в нем не раздумывая.

— Что вас привлекло в проекте?

— Мы с командой делаем без преувеличения уникальный проект с самым высоким уровнем мотивации, — говорит Даша Трегубова. - Только представьте: человек мечтает изменить свою жизнь, рассказывает об этом мне и всей стране, выходит в одну дверь… и через несколько секунд заходит в другую уже год спустя изменившийся и счастливый. Это и есть тот самый «вау-эффект». Но чудеса не происходят в жизни просто так. И мы об этом тоже говорим. За каждым достижением героя стоит год работы над собой, своими комплексами, слабостями.

Как они проходили этот нелегкий путь, зритель обязательно увидит, ведь участники фиксировали все ключевые события жизни на камеру. У каждого из героев поразительные и сумасшедшие цели: найти любовь, похудеть, помириться с семьей, сделать что-то полезное для своего города. Мы живем этим проектом целый год и, наверное, никогда в своей жизни столько не плакали и не смеялись. Летом 2017 года отсняли в студии истории «Цієї миті», а «Рік потому», соответственно, в июле этого года.

— Чья история вас потрясла больше всего?

— Мне понравились две девчонки-активистки — Зоряна и Андриана — из Львовской области. Их цель — очистить город от мусора. Люди живут фактически на свалке, так как нет нормальной утилизации. Зоряне и Андриане предстоит привлечь к инициативе жителей города, чтобы общими усилиями сделать его лучше.

Совершенно потрясает история одного молодого, но уже известного художника, который безвозвратно теряет зрение и не признается в этом своей семье. Он за год хочет освоить технику слепого рисования, чтобы продолжать писать картины.

Юрий из Черниговской области поставил себе цель найти спутницу жизни с помощью… голубей, которых он так любит еще с детства. Всю информацию о себе он сообщит в записочках, которые будет цеплять к лапкам почтовых голубей. Птицы разлетятся по всей стране в поисках любимой женщины для Юрия.

— Правда, что по условиям проекта вам, встречаясь с героями, надо оставаться в той же одежде, что была на вас и год назад?

— Так и есть. За эти 365 дней мне нельзя было беременеть, набирать лишние килограммы, делать пирсинг, татуировки и менять форму прически. Честно сказать, год пролетел очень быстро, совсем незаметно для меня. Я не только не поправилась, но даже немного похудела из-за насыщенного графика работы.

— Что было самым сложным за время съемок?

— Справиться с эмоциями. Участник приходит к тебе в студию фактически как к священнику на исповедь. Он называет не только свою цель, но и рассказывает такие жизненные истории, от которых просто волосы на голове шевелятся! Я не сдерживала в себе эмоций. Пару раз меня отпаивали валерьянкой, настолько близко к сердцу все принимала. Мне казалось, что в жизни такого просто не может быть. Но чем сложнее истории, тем ценнее потом результат.

— В вашей жизни был шанс, когда можно было все поменять?

— Признаюсь, возникали ситуации, когда я оказывалась перед сложным выбором и понимала, что от тех или иных решений зависит мое будущее. Помню историю из студенческой жизни, когда только поступила на первый курс режиссуры. Однажды к нам в институт приехал известный калифорнийский преподаватель, чтобы отобрать студентов на практику за границей.

На тот момент я была старостой группы, активисткой, бодро и ловко говорила по-английски. Преподаватель отметил меня и пригласил на следующий день на встречу, чтобы обсудить все подробности. Но я почему-то решила на эту встречу не идти. Вместо этого отправилась на свой первый фестиваль «Молодость». Видимо, не готова была куда-то уезжать из своей страны, мечтала (и мечтаю) стать хорошим режиссером. И вот неизвестно, то ли шанс упустила, то ли, наоборот, получила тогда толчок двигаться в другом направлении.

— Известно, что вы пришли на телевидение, когда вам только исполнилось 18 лет.

— Мне хотелось быть только режиссером, но преподаватели все чаще спрашивали меня, почему я стою за камерой, а не перед ней. Честно говоря, даже в голову никогда не приходило быть ведущей или актрисой. Мне казалось, что я исключительно высокоинтеллектуальный режиссер. Но уже на первом курсе института судьба меня нашла.

К нам на кафедру обратились представители одного небольшого кабельного телеканала. Они искали ведущую получасовой программы в прямом эфире. Меня порекомендовали в деканате. Так в 18 лет я стала телеведущей, потом попала на утреннее шоу большого канала. С тех пор с телевидением не расстаюсь.

— Кем себя сами считаете: актрисой, ведущей или продюсером?

— Для меня самое главное — смена деятельности. Друзья утверждают, это потому, что по знаку зодиака я Овен. Так что я в равной мере и с одинаковым удовольствием телеведущая, актриса и продюсер. Естественно, чем-то занимаюсь дольше, а чем-то меньше. Мои первые актерские пробы были в 26 лет, а первый опыт в продюсировании — в 32. Сейчас эти три профессии совмещаю.

— И никогда не возникало момента, когда хотелось все бросить?

— Почему же? Были периоды затишья в карьере, неудачных проб, страхов, неуверенности в себе. В начале актерской карьеры я из-за недостатка опыта провалила несколько проб в хорошие проекты, ругала себя за это страшно. Но теперь знаю точно: все дело в уверенности, которая приходит с опытом и поддержкой близких. В моменты, когда у меня опускаются руки, поднять их помогают смена деятельности и новые обстоятельства.

— Как удается все совмещать?

— Я себя никогда не жалею. Не знаю, правильно ли это, но пока хорошо выгляжу и нормально себя чувствую, буду работать. Возможно, иногда недосыпаю и неправильно питаюсь, зато посвящаю большую часть времени любимому делу. Бывает, так устаю, что не хочется даже модных курортов, а появляется желание уехать в маленькое село, лежать там на траве и пить парное молоко. Тогда беру отпуск и отправляюсь куда-то на несколько недель, а то и месяц. Накопив силы, снова возвращаюсь к своей работе.

— Кто вам помогает по хозяйству?

— Нашей семье повезло, потому что мы живем недалеко от моей мамы. Когда занята съемочным процессом и совсем нет выходных, на помощь с провизией приходит моя мама или мама моего любимого. Вся семья прекрасно готовит, даже дочь Поля начинает учиться. Но у нас все добровольно. Если хочу что-то приготовить, делаю это. Если ни у кого не возникает такого желания, идем куда-то поесть или заказываем еду домой.

Что касается уборки, у нас есть отличная домработница, которая со мной уже много лет. А по остальным бытовым и рабочим вопросам мне прикрывает тылы моя ассистентка Ольга.

— Вы в отличной физической форме. Как поддерживаете ее?

— Спасибо. Мой главный рецепт — работать только там, где нравится, и жить лишь с теми, кого любишь. Это дает стимул, появляется огонь в глазах. Если говорить о повседневных ритуалах (у меня почти каждый день съемки и очень много макияжа), я нашла правильный подход к своей довольно сухой коже. Смываю мейкап гидрофильным маслом, затем снимаю масло мицеллярной водой и напоследок протираю кожу тоником. Когда есть время, делаю вечером маски. У меня прекрасная массажистка, у которой каждые полгода стараюсь проходить курс. Не делаю культа из здоровой еды и не могу отказать себе в хотдогах, которые обожаю, или в любимом десерте — каннеле. В тренажерный зал хожу стихийно, но намерена в этом году поставить перед собой цель сделать занятия регулярными.

— Что доставляет вам самое большое удовольствие?

— Я обожаю читать. Причем делаю это очень быстро. В школе была первой по скорочтению. Но посвящать себя любимому занятию удается только на отдыхе. На тумбочке у меня лежит целая стопка книг, которые ждут своей очереди. Люблю кино. Можем с Полей засесть за детские фильмы и мультики. А с моим молодым человеком Сережей чуть ли не каждый вечер смотрим фильмы. Кинопоказы у нас — святое. И, конечно же, путешествия.

*Дочь Поля и любимый мужчина Сергей во всем поддерживают Дашу

— Вы счастливая женщина?

— Абсолютно. Думаю, умение быть счастливым — настоящий дар. Я умею радоваться жизни и тому, что имею. Но при этом всегда стремлюсь к чему-то большему. У меня еще много неисполненных желаний, идей и планов, которые, как мне кажется, сделают этот мир чуть лучше.

Фото СТБ