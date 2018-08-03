Что придет на смену дождям в Украину: синоптики дали прогноз погоды на август

Украина

Богатый дождями конец июля сменился более теплым началом августа. Но дожди при этом не перестают поливать практически всю территории Украины. Чтобы узнать, какой будет погода в последний месяц лета, «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык отметил, что первая половина августа порадует украинцев благоприятными погодными условиями.

— Обильные осадки, которые мы наблюдали в уже минувшем июле, уйдут из Украины. Начало августа будет преимущественно сухим. Небольшие и умеренные дожди возможны на западе, севере и местами в центре Украины, — говорит Владислав Билык. — Что же касается температуры, то в первые дни августа ожидается по летнему теплая погода — температура днем будет колебаться от 25 до 30 градусов тепла. А в некоторых регионах она вполне может достигнуть отметки плюс 35. правда, к концу первой декады последнего месяца лета возможно похолодание на несколько градусов. Но все равно эти дни будут теплыми и резких перепадов температур мы не ожидаем.

С таким прогнозом согласна и известный украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, август дебютирует в Украине жарой: столбики термометров днем будут подниматься до 26—33 градусов тепла, а местами, возможно, и до 35 выше нуля.

— С 6 августа в Украину придет атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди и грозы. Осадки немного ослабят жару, и дневная температура опустится до 24—27 градусов тепла, кроме юга и востока, где местами еще удержатся высокие температуры до плюс 33, — говорит синоптик. — Но уже с 8 августа послабление жары будет наблюдаться также в южных и восточных областях. Таким образом, к концу следующей недели столбики термометров будут колебаться от 23 до 28 градусов тепла.

Читайте также: За день, как за полмесяца: синоптик рассказала, сколько осадков обрушилось на Киев за последнее время

Такая же ситуация, по словам Диденко, будет наблюдаться и в столице. Если в конце этой недели столбики киевских термометров могут достичь отметки плюс 30, то уже на следующей они опустятся до 23—27 выше нуля. При этом существенных осадков ожидать не стоит.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, с которым также поговорили «ФАКТЫ», нынешний август будет прохладнее, чем в прошлые годы.

— По моим расчетам, до 10 августа столбики термометров днем будут колебаться от 26 до 32 градусов тепла. Но уже с 11 августа ожидается небольшое похолодание, которое обусловлено дождями. Правда, с 14 и до 17 августа в Украину снова вернется жаркая погода с показателями на уровне 27—31 градус выше нуля, — говорит народный синоптик. — Но долго летний зной не продлится и уже с 17 августа ожидается резкое падение температуры — до 22—25 градусов тепла, и она продержится до конца месяца. А вот таких сильных дождей, какие были в июле, в нынешнем августе не будет.

Не изменится погода и в первых числах сентября: дневная температура воздуха будет колебаться от 19 до 22 градусов тепла.

— Такие показатели обусловлены тем, что со 2 сентября и на протяжении последующих семи дней в Украине ожидается дождливая погода, — добавил Леонид Горбань.

Дождливый июль показал, что ливнестоки в Киеве, построенные еще в средине ХХ века, неспособны справиться с нагрузкой. В результате киевские улицы превращались в «моря». Пока в столице только ищут выход из этой ситуации, в Берлине уже нашли довольно интересное решение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в ближайшие дни в Украине погоду будет определять антициклон Ингольф, ожидается сухая, жаркая погода с дневной температурой до +33 градусов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»