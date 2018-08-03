Не до смеха: Петросян и Степаненко делят имущество

Шоу-бизнес

В пятницу, 3 августа, стало известно, что популярные российские артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко делят совместно нажитое имущество. Инициатором стала Степаненко. Именно она подала иск в Хамовнический суд Москвы. Заседание назначено на утро 6 августа.

На протяжении последних лет российские СМИ неоднократно писали о разводе Петросяна и Степаненко, однако официального подтверждения этой информации до сих пор не было. В 2015 году Петросян называл все эти разговоры разговоры о разводе «идиотскими слухами». Поэтому сейчас агентство новостей «Москва» попыталось взять комментарий у народного артиста РСФСР.

Сначала 72-летний Петросян заявил, что ничего комментировать не будет. Затем буркнул: «Я ничего подобного не слышал. Это, видимо, какое-то недоразумение». Но корреспондент продолжал задавать вопросы. Тогда Петросян взорвался: «Какая вам разница, что у меня происходит? Без комментариев!»

Пресс-секретарь Хамовнического суда подтвердил, что гражданка Степаненко иск о разделе имущества подавала. Причем сделала она это еще 4 июля. 65-летняя супруга Петросяна отказалась общаться с журналистами, сославшись на репетицию.

Напомним, Петросян и Степаненко прожили в браке более 30 лет. Они стали партнерами не только в браке, но и на сцене.

Как сообщали «ФАКТЫ», в августе 2017 года Евгений Петросян попал в базу данных ресурса «Миротворец» из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины», а также «незаконной гастрольной деятельности» в Крыму.