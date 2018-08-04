Развод Петросяна и Степаненко: стало известно, что делят знаменитые супруги

Шоу-бизнес

В пятницу, 3 августа, стало известно, что Елена Степаненко подала иск о разделе имущества с Евгением Петросяном. Как уже сообщали «ФАКТЫ», рассмотрение ее заявления 6 августа проведет Хамовнический суд Москвы.

Теперь выяснилось, кто будет представлять интересы сторон. Петросян нанял известного адвоката Сергея Жорина. Степаненко обратилась за помощью к адвокату Елене Забраловой. Эти юристы хорошо известны. Жорин разводил фигуристку Марину Анисину с актером Никитой Джигурдой. Забралова — адвокат патриарха Кирилла и главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Это настоящая «тяжелая артиллерия» российской адвокатуры. И их участие в дележе имущества супругов, проживших вместе более 30 лет и вместе выступавших на сцене, не случайно. Оказывается, Степаненко и Петросяну есть что делить.

Источник в Хамовническом суде Москвы сообщил российским журналистам, что в иске фигурируют 10 московских квартир. Их общая стоимость превышает полтора миллиарда рублей. По нынешнему курсу это почти 24 миллиона долларов!

Степаненко хочет отсудить восемь квартир. Их общая стоимость составляет миллиард рублей или 15,7 миллиона долларов. И это только недвижимость.

Что же произошло в семье популярных юмористов? Российское интернет-издание SUPER.ru утверждает, что в жизни 72-летнего Петросяна с некоторых пор появилась молодая женщина. Это 29-летняя Татьяна Брухунова. Она переехала в Москву из Тулы 10 лет назад, поступила в Московский государственный университет культуры (МГУКИ), где изучала менеджмент. Устроилась на работу в театр Петросяна. Там Татьяна некоторое время была помощницей директора театра. В 2016 году он скончался, и Брухунова заняла его место. Тогда же она стала правой рукой Петросяна. С тех пор юмориста чаще видят в обществе Татьяны нежели с женой.