Украинские войска понесли потери на Донбассе

Украина

В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе 4 августа российско-террористические войска 33 раза обстреляли укрепления украинских военных, в т. ч. один раз — из запрещенного оружия. Один военнослужащий погиб, ранения получили двое полицейских. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.

Прицельный огонь оккупанты вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках — из вооружения БМП. Под обстрелом оказались защитники населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Новолуганское, Марьинка, Авдеевка, Новотроицкое, Опытное, Чермалык, Гнутово, Лебединское, Павлополь, Водяное и Широкино. Позиции у Широкино также были обстрелян из 82-мм минометов.

В рядах оккупантов, по данным разведки, также есть потери — двое боевиков погибли, один был ранен.

Утром 5 августа в районе проведения ООС боевая активность врага продолжилась — были обстреляны позиции украинских защитников у Новозвановки и Широкино.

Напомним, двое полицейских 4 августа получили ранения во время патрулирования мирных кварталов Марьинки.