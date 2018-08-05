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Украинские войска понесли потери на Донбассе
В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе 4 августа российско-террористические войска 33 раза обстреляли укрепления украинских военных,
Прицельный огонь оккупанты вели из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках — из вооружения БМП. Под обстрелом оказались защитники населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Новолуганское, Марьинка, Авдеевка, Новотроицкое, Опытное, Чермалык, Гнутово, Лебединское, Павлополь, Водяное и Широкино. Позиции у Широкино также были обстрелян из 82-мм минометов.
В рядах оккупантов, по данным разведки, также есть потери — двое боевиков погибли, один был ранен.
Утром 5 августа в районе проведения ООС боевая активность врага продолжилась — были обстреляны позиции украинских защитников у Новозвановки и Широкино.
Напомним, двое полицейских 4 августа получили ранения во время патрулирования мирных кварталов Марьинки.
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