Как спастись от жары: пять важных советов

Здоровье

В сети появляются все новые советы по спасению от аномальной жары, от которой страдает Европа. ВВС собрала научные комментарии к наиболее распространенным советам.

1. Пить холодные напитки и воздерживаться от горячих? Теория, стоящая за выбором горячего, такова: вы нагреваете себя изнутри, начинаете больше потеть, что в итоге охлаждает вас. Человеческое тело способно выделять до двух литров пота в час, и это весьма эффективный способ понизить его температуру. Таким образом, горячие напитки в жару действительно помогают лучше. Есть, правда, ситуация, в которой они бесполезны: если очень высокая влажность или вы так одеты, что у пота нет возможности испаряться. В таком случае применяйте холодные напитки.

2. Вентиляторы не спасают? В пользу этого довода говорит опыт американского Цинциннати, где во время жары 1999 года погибли 17 человек, и десять из них пользовались вентиляторами, которые были включены, когда этих людей обнаружили мертвыми. Таким образом, вентиляторы бесполезны, когда жара перевалила за 35 градусов.

3. Пожилым людям переносить жару труднее, чем молодежи? Неправда. Пожилым людям, конечно, стоит быть особенно осторожными в жару, но и многим другим — тоже. Так, во время жары во Франции в 2003 году умерли 15 тысяч человек, из которых 1321 человек был в возрасте, не превышающем 64 года.

4. При жаре стоит держать открытыми окна? Это неправда в том случае, если температура воздуха за окном выше, чем в помещении. Но окна, открытые на ночь, облегчат вам жизнь во время жары. Минусом открытых окон является лишь то, что если содержание пыльцы в воздухе высоко, то такое проветривание только обострит аллергию у тех, кто ей страдает.

5. Что полезнее — пиво или вода? Исследование, испанских ученых, в котором участники проводили 40 минут на беговом тренажере, показало: и вода, и пиво в одинаковой степени помогали восполнять потерю жидкости. Таким образом, один или, возможно, два стакана пива (не больше) скорее восполнят потерю жидкости, чем усугубят ее.

Напомним, ранее британские ученые сделали неожиданное заявление об алкоголе и старческом слабоумии.