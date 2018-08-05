Российский генерал-организатор страшного обстрела Мариуполя засветился в Африке (фото)

Украина

В сети появились фото российского офицера Олега Кувшинова, который в настоящее время находится в Центрально-Африканской республике, а в 2015 году организовал обстрел Мариуполя из РСЗО «Град». Россиянина идентифицировал болгарский пользователь Twitter Косто Грозев.

Украинский ресурс «Миротворец» включил Кувшинова в список клиентов раздела «Чистилище».

Группа Bellingcat идентифицировала личности российских офицеров, организовавших в 2015 году обстрел Мариуполя из РСЗО Град. По данным журналистов-расследывателей, к теракту непосредственно причастны девять кадровых военнослужащих ВС РФ, в том числе генерал, два полковника и три подполковника.

В свою очередь Украина официально подала аудио- и видеоданные об обстреле в Международный суд ООН в Гааге. Вследствие жуткого обстрела Мариуполя погиб 31 человек, более сотни получили ранения.

Отметим, что в настоящее время в в Центрально-Африканской республике действуют лагеря для подготовки боевиков ЧВК Вагнера, а кадровые российские офицеры находятся там в роли инструкторов местных военных. Накануне в этой стране убили членов российской съемочной группы, которые прибыли снимать фильм о наемниках.