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- 11:44 Российский генерал-организатор страшного обстрела Мариуполя засветился в Африке
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Российский генерал-организатор страшного обстрела Мариуполя засветился в Африке (фото)
В сети появились фото российского офицера Олега Кувшинова, который в настоящее время находится в Центрально-Африканской республике, а в 2015 году организовал обстрел Мариуполя из РСЗО «Град». Россиянина идентифицировал болгарский пользователь Twitter Косто Грозев.
Украинский ресурс «Миротворец» включил Кувшинова в список клиентов раздела «Чистилище».
Группа Bellingcat идентифицировала личности российских офицеров, организовавших в 2015 году обстрел Мариуполя из РСЗО Град. По данным журналистов-расследывателей, к теракту непосредственно причастны девять кадровых военнослужащих ВС РФ, в том числе генерал, два полковника и три подполковника.
В свою очередь Украина официально подала аудио- и видеоданные об обстреле в Международный суд ООН в Гааге. Вследствие жуткого обстрела Мариуполя погиб 31 человек, более сотни получили ранения.
Отметим, что в настоящее время в в Центрально-Африканской республике действуют лагеря для подготовки боевиков ЧВК Вагнера, а кадровые российские офицеры находятся там в роли инструкторов местных военных. Накануне в этой стране убили членов российской съемочной группы, которые прибыли снимать фильм о наемниках.
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”