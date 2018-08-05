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Стиль жизни

Что приготовить в жару: легкий рецепт от Давида Черкасского

12:29 5 августа 2018   192
Режиссер
ОЛЬГА СМЕТАНСКАЯ, “ФАКТЫ”

Создатель мультфильмов «Остров сокровищ», «Приключения капитана Врунгеля» и «Доктор Айболит» Давид Черкасский создает не только анимационные шедевры, но и кулинарные. Его друзья рассказывают, что ни один ресторанный борщ не сравнится с борщом Давида Яновича. А в жару он готовит великолепный свекольник.

— Он просто фантастический, — рассказал Давид Черкасский «ФАКТАМ». — Приготовьте — не пожалеете!

Рецепт свекольника от Давида Черкасского

Возьмите две молоденькие свеколки и две морковки, полголовки капусты, лук. Свеклу очистить, бросить в кипящую воду, туда же — капусту и мелко нарезанный лук. Варите до готовности. Затем нужно вынуть свеклу и добавить в отвар томатную пасту или борщевую заправку. Порежьте свеколку — и в овощной бульон! Поместите все это на сутки в холодильник.

При подаче Давид Черкасский советует добавить немного сметаны и свежую зелень — укроп, петрушку, кинзу. Также режиссер рекомендует к блюду поджарить ломтики украинского хлеба.

И приятного аппетита!

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали легкий рецепт овощного торта от Раисы Недашковской.

Фото Сергея Тушинского

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