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В Киеве «на горячем» задержали квартирных воров-иностранцев (фото)

13:18 6 августа 2018   249
Фото с места преступления
Инф. «ФАКТОВ»

Столичные оперативники задержали квартирных воров сразу после совершения преступления. Ими оказались граждане другой страны, 32 и 35 лет, рассказали в Национальной полиции Украины.

Правонарушители заглядывали в окна, чем вызвали подозрение полицейских, которые как раз совершали обход территории. Мужчины зашли в подъезд, а когда вышли, то не смогли объяснить правоохранителям происхождение вещей, которые были при них.

Как выяснилось, воры открыли двери квартиры с помощью отмычек. Там они украли технику и ценные вещи.

Преступников задержали, когда те пытались скрыться с места преступления на автомобиле. По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Сообщникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее одесские правоохранители задержали иностранца, похитившего из квартиры предпринимателя миллион долларов.

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