- 12:22 Возле Ужгорода пронесся мощный торнадо: фото и видео стихии
- 11:48 В Крыму растет массовое недовольство российских военных: названа причина
- 11:46 Макгрегор устроил драку на взвешивании перед боем с Нурмагомедовым
- 11:23 Только одно условие: что может переломить кризис в отношениях Венгрии и Украины
- 10:54 Смерть Монтсеррат Кабалье: чем известна оперная дива
- 10:53 В популярном киевском кафе произошла стрельба: есть раненые
- 10:51 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи «Динамо» — «Олимпик» и «Шахтер» — «Заря»
- 10:26 В Украине сделали важное заявление о визах для россиян
- 10:09 Под дулом пистолета: футболиста «Наполи» ограбили после матча Лиги чемпионов
- 10:00 Умерла Монтсеррат Кабалье
Оголись и окунись: две с половиной тысячи женщин разделись ради благотворительности и рекорда в книге Гиннеса
Более двух тысяч обнаженных женщин разных возрастов приняли участие в ежегодном мероприятии под названием Strip and Dip («Оголись и окунись»). Об этом пишет Irish Examiner.
Они решили искупаться в воде температурой всего 12 градусов на уединенном пляже в ирландском графстве Уиклоу в рамках благотворительной акции по борьбе с раком у детей. Кроме того, было решено установить рекорд для Книги рекордов Гиннеса по количеству купания обнаженных людей.
Представитель Гиннеса, который прилетел, чтобы наблюдать за событием, подтвердил, что 2 505 голых женщин провели по крайней мере пять минут в море. Тем самым был побит прежний рекорд, установленный в 2015 году в австралийском городе Перте, когда 786 человек приняли участие в подобном мероприятии.
Кроме того, в ходе мероприятия было собрано более сорока тысяч долларов.
Событие Strip and Dip было инициировано в 2013 году благотворительным фондом, который создал страдавший от рака житель Дублина.
All about to strip aff a href="https://twitter.com/GWR?ref_src=twsrc%5Etfw">@gwr #stripanddip #Wicklow pic.twitter.com/eGlXuPvzfs— Erinn Louise Kerr (@ErinnKerr_) 9 июня 2018 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Великобритании, в заливе Дреридж состоялись традиционные благотворительные купания, в которых приняло участие рекордное число моржей-нудистов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?