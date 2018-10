Более двух тысяч обнаженных женщин разных возрастов приняли участие в ежегодном мероприятии под названием Strip and Dip («Оголись и окунись»). Об этом пишет Irish Examiner.

Они решили искупаться в воде температурой всего 12 градусов на уединенном пляже в ирландском графстве Уиклоу в рамках благотворительной акции по борьбе с раком у детей. Кроме того, было решено установить рекорд для Книги рекордов Гиннеса по количеству купания обнаженных людей.

Представитель Гиннеса, который прилетел, чтобы наблюдать за событием, подтвердил, что 2 505 голых женщин провели по крайней мере пять минут в море. Тем самым был побит прежний рекорд, установленный в 2015 году в австралийском городе Перте, когда 786 человек приняли участие в подобном мероприятии.

Кроме того, в ходе мероприятия было собрано более сорока тысяч долларов.

Событие Strip and Dip было инициировано в 2013 году благотворительным фондом, который создал страдавший от рака житель Дублина.

