17 октября 2018

Эту замечательную фарфоровую работу я привез в Киев после одного из посещений испанского острова Мальорка. Того самого, с которого, собственно, и началась наша коллекция. Бывая на Мальорке позднее, я всякий раз пытался посмотреть и на красоту природы, и на красоту фарфоровых изделий, удивительным образом сохранившихся в местных антикварных лавочках в огромном количестве, своими прежними глазами. Теми еще, когда удивительное изящество фарфора не завораживало душу, когда еще не наступило осознание того, сколь непростым может быть путь от авторской задумки будущего произведения до его реализации, вызывающей неподдельный восторг у ценителей прекрасного искусства. Пытался, но уже не получалось…

Очевидно, так происходит с каждым человеком, которому на определённом этапе его жизни открывается нечто такое, что отныне и впредь позволяет на некоторые вещи смотреть уже иначе, чем прежде, по-другому, по-новому… По-новому видя и по-новому чувствуя. И предметы становятся вдруг понятными и от этого ещё более загадочными. Как и вообще многое из того, что нас окружает. Это в определённом смысле как момент истины, момент просветления.

У каждого из нас это, наверное, происходит по-разному, по-своему. У нас с супругой, давно шедших к этому, произошло в один момент, причём, одновременно. И как раз на Мальорке. Как вспышка, как озарение. Стоя перед простенькой (как мы поняли гораздо позже) фарфоровой работой, мы словно одновременно прозрели. Нам словно открылось… И вот с тех пор всё вокруг уже видится по-другому, а иногда и по-другому чувствуется. Благодаря тому памятному мгновению. Работа была действительно простенькая, хотя и весьма душевная, нежная — девочка в шляпке, положившая перед собой букетик скромных цветов. А сколько восторга она у нас тогда вызвала. Впервые…

На эту сегодняшнюю композицию я обратил внимание вот почему. На днях печальные сообщения пришли с Мальорки. В результате стихийного бедствия остров подвергся жестокому шторму. Погибли 12 человек, разрушены сотни домов… Больно было смотреть телевизионные репортажи из мест, ещё недавно казавшихся раем на земле. И вдруг такая беда…

Глядя на эту удивительно трогательную работу, хочется верить, что на прекрасном испанском острове всё самое страшное уже осталось позади. Хочется надеяться, что и на нашей благословенной земле скоро наступит мир и благоденствие. И все мы, наконец-то, хоть на какое-то время сможем прийти в себя после затянувшихся на долгие десятилетия потрясений и испытаний. Скорей бы уже…

А сегодняшним именинникам по сложившейся традиции позвольте пожелать добра и счастья.