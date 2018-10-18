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Губернатор Калифорнии назвал имя погибшего в Украине американского пилота
Губернатор штата Калифорния Джерри Браун назвал имя американского пилота, который погиб во вторник при крушении истребителя Су-27 Вооруженных сил Украины в Винницкой области: это подполковник Сет Неринг. Об этом сообщает ABC news.
По его словам, подполковник Сет «Джетро» Неринг отдал жизнь, служа штату и государству". Браун и его супруга «выразили глубочайшие соболезнования его семье и друзьям». В заявлении говорится, что губернатор распорядился приспустить флаги на здании законодательного собрания штата в память о Неринге.
Как следует из документа, Нерингу было 44 года, он жил в городе Фресно в центральной части Калифорнии. В Украину он прибыл «для поддержки международных учений «Чистое небо — 2018». Неринг служил в ВВС Национальной гвардии США в Калифорнии.
Представители ВВС Нацгвардии США также распространили заявление на этот счет. В нем отмечается, что «США и власти Украины проводят расследование, чтобы определить причину катастрофы». Как следует из документа, Неринг погиб, когда совершал «рутинный ознакомительный тренировочный полет». Неринг начал служить в ВВС Национальной гвардии более 20 лет назад, он летал на истребителях F-15 и F-16.
Honoring Lt. Col. Seth «Jethro» Nehring, a fighter pilot with the California Air National Guard’s 194th Fighter Squadron, who died yesterday in a training accident in Ukraine, along with a Ukrainian pilot. pic.twitter.com/TZn3J8SFB2— HansNichols (@HansNichols) 17 октября 2018 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины разбился в Винницкой области во вторник. Погибли оба члена экипажа — командир — начальник авиации воздушного командования «Восток» Воздушных сил ВС Украины полковник Иван Петренко и военнослужащий ВВС Нацгвардии США. Истребитель Су-27 УБ с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области. Также сообщалось о том, что следствие по делу о катастрофе военного самолета в Винницкой области отклонило первоначальную версию о касании крылом. В настоящее время прокуратурой назначены экспертизы, которые будут длительными по времени, поскольку следователи должны установить значительное число свидетелей случившегося. Группа прокуроров одновременно работает на территории Винницкой, Полтавской и Хмельницкой областей, проводя опрос гражданского населения.
Напомним, что международные учения «Чистое небо — 2018» с участием представителей Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США начались 8 октября и должны завершиться 19 октября. Несмотря на гибель Су-27, ВС ВСУ приняли решение продолжать маневры.
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