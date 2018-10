Губернатор Калифорнии назвал имя погибшего в Украине американского пилота

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун назвал имя американского пилота, который погиб во вторник при крушении истребителя Су-27 Вооруженных сил Украины в Винницкой области: это подполковник Сет Неринг. Об этом сообщает ABC news.

По его словам, подполковник Сет «Джетро» Неринг отдал жизнь, служа штату и государству". Браун и его супруга «выразили глубочайшие соболезнования его семье и друзьям». В заявлении говорится, что губернатор распорядился приспустить флаги на здании законодательного собрания штата в память о Неринге.

Как следует из документа, Нерингу было 44 года, он жил в городе Фресно в центральной части Калифорнии. В Украину он прибыл «для поддержки международных учений «Чистое небо — 2018». Неринг служил в ВВС Национальной гвардии США в Калифорнии.

Представители ВВС Нацгвардии США также распространили заявление на этот счет. В нем отмечается, что «США и власти Украины проводят расследование, чтобы определить причину катастрофы». Как следует из документа, Неринг погиб, когда совершал «рутинный ознакомительный тренировочный полет». Неринг начал служить в ВВС Национальной гвардии более 20 лет назад, он летал на истребителях F-15 и F-16.

Honoring Lt. Col. Seth «Jethro» Nehring, a fighter pilot with the California Air National Guard’s 194th Fighter Squadron, who died yesterday in a training accident in Ukraine, along with a Ukrainian pilot. pic.twitter.com/TZn3J8SFB2