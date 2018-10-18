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Макрон рассердил многодетных матерей во всем мире
Президента Франции Эмманюэля Макрона подвергли критике многодетные матери страны, а также других государств за его высказывания по поводу рождаемости в Африке. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Associated Press.
Bachelors degree. Masters degree. 26 years of homeschooling. Kids have gotten into some of the top schools in the country. But I guess I’m an uneducated breeder. #PostcardsforMacron pic.twitter.com/8kW7lgxo5e— Whitney Hetzel (@WhitneyHetzel) 18 октября 2018 г.
#postcardsforMacron My wife, a medical doctor and mother of seven ;) pic.twitter.com/0EldehPMUp— Eric Kigozi (@ekigozi) 17 октября 2018 г.
В частности, многих женщин возмутило заявление главы Французской республики, которое он сделал в сентябре на саммите фонда Билла и Мелинды Гейтс. Тогда Макрон назвал критической проблемой африканской демографии то, что у женщин и девочек нет выбора, рожать детей или нет, поскольку они необразованные.
«Я всегда говорю: «Пожалуйста, покажите мне женщину, которая, будучи прекрасно образованной, решила иметь семь, восемь, девять детей», — сказал тогда Макрон.
Несмотря на то, что Макрон конкретно говорил об африканских женщинах, многие женщины на Западе начали использовать хэштег #postcardsforMacron в критических сообщениях о нем, и стали делиться фотографиями своих многодетных семей.
Хэштег вошел в тренды Twitter во Франции. В среду и четверг было опубликовано более 20 тысяч сообщений на эту тему.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», астрологи раскрыли секрет отношений президента Франции Эммануэля Макрона с его женой.
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