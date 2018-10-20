22 октября 2018

Эту, на первый взгляд, незатейливую фигурку подарил мне человек, которого знают и любят в нашей стране тысячи людей — доктор Рыков. Рыков Сергей Александрович, профессор, известный офтальмолог. А для меня — просто Сережа, Сереженька…

Эта фигурка дорога для меня тем, что Серёжа принёс ее из дома, в котором она появилась десятки лет назад благодаря его маме. И стояла там, и об ушедшей маме ему напоминая, и об исключительности профессии, которую он однажды выбрал. А теперь она стоит у меня. И для меня этот подарок ценен не менее уникальных фарфоровых изделий, переданных нашему будущему музею влиятельными и состоятельными дарителями. Причём, мне ведь известна реальная стоимость приобретённых ими произведений, ценники на которые в антикварных салонах похожи на длинные телефонные номера. Вы можете не поверить, но из тысяч произведений, собранных в нашей коллекции, я безошибочно могу назвать имя дарителя каждой из сотен в разные годы переданных для музея композиций. Потому что во многих случаях, даря ценнейшие фарфоровые изделия, большинство наших друзей и знакомых словно частичку своей души отдавали туда, где этой частичке всегда будет хорошо и уютно. Говорю это без всякого пафоса, потому что все именно так и было.

Среди дарителей самых редких работ (иногда очень крупных и невероятно дорогих, иногда не крупных, но очень редких и ценных) были и президенты, и состоятельные бизнесмены, и известные врачи, и деятели шоу-бизнеса и главные редактора. Совершенно невероятные подарки в разные годы сделали крупнейшие дарители нашего будущего музея — Борис Тодуров, Николай Баграев, Дмитрий Гордон и Алеся Бацман, Александр Богуцкий и Елена Кондратюк, Елена Пинчук и Виктор Пинчук, Анатолий и Татьяна Макаренко, Светлана и Даша Егоровы. Я безгранично им благодарен за неоценимую щедрость. И тем более считаю своим долгом рано или поздно создать возможность наслаждаться этой неописуемой красотой не только настоящих ценителей высокого искусства, но и всех наших сограждан, «страдающих» любовью к прекрасному.

И в этом контексте для меня всегда будут оставаться необыкновенно ценными такие трогательные подарки, как эта подаренная профессором Рыковым известная в советское время фигурка доктора Айболита, созданная руками выдающегося украинского скульптора Владислава Ивановича Щербины, с которым мне посчастливилось познакомиться незадолго до его ухода…

Кроме того, эта фигурка всегда мне напоминает о том, что Сергей Рыков после моих частых командировок весной и летом 1986 года в зону Чернобыльской аварии был первым доктором, бросившимся тогда спасать мои глаза от стремительно отслаивавшейся сетчатки. Он (в то время молоденький ещё главный врач Киевского центра микрохирургии глаза, но уже достаточно авторитетный детский офтальмолог) провёл несколько сложных операций, обшив каждый из моих глаз биологическим материалом и тем самым сумев сохранить зрение на долгие годы. А сколько десятков тысяч таких спасительных операций сделал Рыков для деток по всей нашей стране!..

Добрый доктор Айболит!

Он под деревом сидит.

Приходи к нему лечиться

И корова, и волчица,

И жучок, и червячок,

И медведица!

Всех излечит, исцелит

Добрый доктор Айболит!

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И таких же светлых и щедрых друзей, как те, которыми Господь наградил вашего покорного слугу.