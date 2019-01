Ровно 35 лет Майкл Джексон установил рекорд премии «Грэмми», получив сразу 8 статуэток

История современности

День в истории: 10—16 января

10 января 49 г. до н. э. Юлий Цезарь пересек с войском реку Рубикон, что означало неизбежное начало гражданской войны.

11 января 1909 г. Из Нью-Йорка в Филадельфию отправились участницы первой в мире женской автогонки.

12 января 2005 г. С мыса Канаверал был запущен космический аппарат Deep Impact, предназначенный для изучения кометы Темпеля 1.

13 января 1854 г. Американец Энтони Фосс запатентовал аккордеон.

14 января 2003 г. В одном из писем, полученных в здании Федеральной резервной системы США в Вашингтоне, обнаружены бактерии сибирской язвы.

15 января 1943 г. Завершилось строительство Пентагона в Арлингтоне, штат Виргиния, продолжавшееся 16 месяцев и стоившее 83 миллиона долларов. Это самое большое в мире административное здание по занимаемой площади.

16 января 1969 г. Впервые в мире произошла стыковка на околоземной орбите двух пилотируемых космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5» и переход космонавтов из одного корабля в другой через открытый космос.



В 1984 году творчество Майкла Джексона оказалось на вершине чартов. На церемонии вручения премий «Грэмми» музыкант установил рекорд, получив 8 статуэток. Он победил в номинациях: «Альбом года» (Thriller), «Запись года» (Beat It), «Лучшее мужское рок-исполнение» (Beat It), «Лучшее мужское R&B выступление» (Billie Jean), «Лучшая новая песня года» (Billie Jean), «Лучшее мужское поп-выступление» (Thriller), «Продюсер года», «Лучшая запись для детей» (E.T. The Extraterrestial). За свою карьеру Майкл Джексон удостоился около 400 наград за музыку, видеоклипы, хореографию и благотворительную деятельность. Музыкант получил 15 статуэток «Грэмми». 13 — за альбомы и синглы и две специальные награды: «Живая легенда» и «Награда за достижения всей жизни».

Он 13 раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Впервые на страницах этого издания Майкл оказался в возрасте 11 лет как самый юный вокалист, который оказался на вершине чарта США. Знаменитый певец в 1988 году побил рекорд посещаемости стадиона Wembley. На семи концертах побывали 504 тысячи поклонников. Только на один видеоклип Scream Джексон потратил 7 миллионов долларов, а его альбом Thriller стал самым продаваемым за все времена. Майкл был одним из немногих музыкантов, которые были введены в Зал славы рок-н-ролла дважды. В ноябре 1990 года в Белом доме Джексон получил статуэтку «Артист десятилетия» из рук президента США Джорджа Буша-старшего.

Помимо беспрецедентно успешной карьеры в музыке, Майкл Джексон был широко известен своей благотворительной деятельностью. Его филантропия проявлялась как в поддержке различных общественных фондов и организаций, так и в умении сострадать и помощи отдельным людям. В 1992 году Джексон основал благотворительный фонд Heal The World, в который была направлена вся прибыль от концертов мирового тура Dangerous. Миссия фонда заключалась в том, чтобы помогать детям во всем мире, защищать их от жестокого обращения, снабжать едой и медикаментами и бороться за их права. Фонд осуществил ряд важных благотворительных проектов, в том числе направил 46 тонн гуманитарной помощи в Сараево, оказавшегося в блокаде сербских войск во время войны в Югославии. Помимо собственного фонда певец поддерживал около 40 благотворительных организаций. Семьям детей и медицинским центрам он жертвовал большие деньги — в год выходило более 100 миллионов долларов.

Возможно, Майкл был так восприимчив к детской боли из-за того, что у него было очень тяжелое детство. Отец Джексона объединил пятерых своих сыновей в музыкальный коллектив The Jackson 5. Майкл был самым младшим участником группы, ему было всего шесть лет. С 1966-го по 1968-й коллектив активно гастролировал в США, выступая в ночных клубах для черных. Можно только представить, что творилось в этих заведениях, и на все это приходилось смотреть маленькому ребенку.

Король поп-музыки открыто заговорил о своем трудном прошлом в 1993 году. По его признанию, в детстве он часто плакал от одиночества. Как вспоминал певец, во время репетиций детей Джексон-старший сидел с ремнем в руке и часто пускал его в ход. Майкл вспоминал, что общение с отцом травмировало его не меньше, чем рукоприкладство: «Однажды он сказал нам: „Если вы внезапно перестанете петь, я вышвырну вас как мусор“. Это очень сильно меня ранило». Пережитое в детстве насилие впоследствии стало причиной того, что даже уже взрослым Майкл испытывал страх перед отцом на физическом уровне — у него возникали неконтролируемые рвотные позывы каждый раз, когда он видел отца.

Отец Джексона был настоящим тираном, хотя именно он научил своих детей по-настоящему работать. «В конце концов, самое важное — быть честным с собой и своими любимыми и упорно трудиться, — говорил Майкл Джексон. — Работать так, будто завтрашнего дня уже не будет. Учись. Дерзай. Совершенствуй и улучшай свой талант. Будь лучшим в том, что ты делаешь. Узнай о своем виде деятельности больше, чем другие. Используй все, что может пригодиться в твоем деле, — и книги, и пол для танцев, и даже бассейн для плавания. Тебе может пригодиться все что угодно. Вот, что я всегда повторяю сам себе».

Действительно, Майкл Джексон добился совершенства в своей профессии — еще не родился певец, который превзошел бы его по популярности. Джексон самостоятельно написал все свои песни, хотя имел весьма малое представление об академической музыке. У культового автора и исполнителя было много идей, он понимал, как сочинять песни, но при этом не умел играть ни на одном музыкальном инструменте и не разбирался в нотах. Чтобы сочинить песню, Джексон собирал музыкантов и напевал им мелодии. Более того, певец всегда носил при себе диктофон, чтобы когда придет вдохновение, сразу же записать идею и напеть ее, имитируя различные музыкальные инструменты.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Майкл Джексон и после смерти продолжает зарабатывать деньги. За 2018 год король поп-музыки принес своим наследникам 400 миллионов долларов!

Тем временем 20-летняя дочь Майкла Пэрис Джексон готовится к свадьбе с участником своей музыкальной группы The Wallflowers Гэбриелом Гленном.

