Деньги

Почему цена нефти опять пошла вверх, а бензин в Украине дешевеет

В то время как в Украине возобновилось постепенное снижение стоимости горючего на АЗС, сырье для производства нефтепродуктов вновь начало дорожать. Нефтяные котировки завершают неделю ростом. В пятницу, 18 января, к концу биржевого дня стоимость барреля нефти марки Brent составила 61,67 доллара. По мнению экспертов, такой рост связан с еще декабрьским сокращением нефтедобычи членами ОПЕК и слухами о готовности США отменить пошлины на импорт китайских товаров на период торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

В последнем ежемесячном отчете стран ОПЕК говорится, что в прошлом декабре 2018 года добыча нефти странами, входящими в организацию, упала на 751 тыс. баррелей в сутки, — до 31,58 млн баррелей. Это стало самым большим месячным снижением добычи нефти за последние два года. Цель нефтяного картеля — вынудить рынок поднять биржевые цены на нефть, снижая ее поставки на рынок.

Однако большинство международных экспертов считают, что странам ОПЕК не стоит особо обольщаться. Увеличившись в начале 2018 года, нефтяные цены уперлись в барьер около 60 долларов за баррель нефти Brent.

«Несмотря на то, что отчеты ОПЕК, вероятно, поддержат в ближайшее время настроения на некоторое повышение цены нефти, в долгосрочной перспективе мы сохраняем осторожность из-за слабости мировой экономики и растущего производства сланцевой нефти в США», — заявил аналитик сингапурской брокерской компании Phillip Futures Бенджамин Лу.

А США в последнее время составляет все большую конкуренцию основным нефтедобывающим странам. Причем даже данные стран ОПЕК подтверждают их опасения. По итогам 2018 года добыча нефти в странах вне картеля выросла на 2,6 млн баррелей в сутки, при том что глобальный спрос увеличился лишь на 1,5 млн баррелей в день. А в 2019-м году дисбаланс усугубится: не входящие в ОПЕК страны, прежде всего США, добавят на рынок 2,1 млн баррелей новых ежедневных поставок, а рост спроса замедлится до 1,3 млн баррелей в день. Так что рассчитывать на серьезный рост нефтяных котировок не приходится.

А что касается Украины, то в отличии от бензина и дизтоплива, подешевевших за три дня на 5 копеек, стоимость сжиженного газа опустилась сразу на 45 копеек. В субботу, 19 января, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составляла 28,55 грн, дизельного топлива — 28,50 грн, а сжиженного газа — 12,27 грн.

«Даже несмотря на некоторый рост нефтяных котировок, при нынешней стоимости нефти чуть более 60 долларов за баррель, потенциал для дальнейшего снижения цен на бензин и дизтопливо в Украине сохраняется на уровне 2−2,5 гривни. То есть эти виды топлива могут в ближайшее время подешеветь еще на 2 гривни. Похожая ситуация и со сжиженным газом — он может подешеветь еще примерно на 2 гривни, до 10,50 грн за литр», — сообщил «ФАКТАМ» директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Стоит напомнить, что в последние годы украинские автомобилисты все меньше используют бензин, устанавливая на свои автомобили газовое оборудование. Объем украинского рынка бензинов в 2018 году сократился на 4,9%. При этом доля бензинов внутреннего производства выросла с 40% до 43%. А вот импорт бензина в прошлом году упал на 9,5%.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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