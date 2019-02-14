Людям могут списать многомиллиардные долги за коммунальные услуги: мнение эксперта

Деньги

Задолженность граждан Украины за жилищно-коммунальные услуги продолжает расти как снежный ком. Напомним, что, по данным Государственной службы статистики Украины, за 2018 год общий долг населения за «коммуналку» вырос на 70% и сейчас составляет уже 55,6 млрд грн. Причем накопление задолженности продолжается. И, похоже, правительство готовится решить проблему самым неэффективным способом — списать долги.

Рост задолженности в энергетике официально подтвердила руководитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«Суммарная стоимость потребленной электрической энергии потребителями в 2018 году составила 195,081 млрд грн, задолженность потребителей на начало 2018 года — 28,942 млрд грн, на конец года — 33,611 млрд грн, прирост задолженности за год составил 16%, или 4,67 млрд грн», — заявила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

И электроэнергетика — это только один из секторов экономики страны, по которому накапливается долг.

«Стоит отметить, что долги населения в общем объеме задолженности за электроэнергию составляют лишь около 5 млрд грн, а остальные 28 млрд грн — это долги предприятий, бюджетных учреждений. И это логично: для предприятий сегодня тарифы на 150% выше, чем для населения. Очевидно, что существует прямая связь: чем выше тариф, тем выше долги», — прокомментировал заявление главы НКРЭКУ председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

По его словам, оплата государственного предприятия «Энергорынок» за декабрь по состоянию на начало января составила 89%.

«Это беспрецедентно низкий уровень, такого не было с конца 90-х годов. По моим оценкам, суммарно все долги населения и предприятий по газу, электроэнергии, отоплению, воде, достигают уже 100 млрд грн. Это катастрофа, и масштаб катастрофы только растет, — отметил Герус. — Скорее всего, мы уже прошли точку невозврата, когда эти долги становятся в принципе не погашаемыми и единственный способ решить проблему — это их списать и закрыть бюджетом. Стоить напомнить, что Кабинет министров еще весной 2017 года одобрил проект закона о погашении 30 млрд грн долгов за электроэнергию. Частично за счет государственного бюджета, а частично — специальной надбавкой всем потребителям в тариф на электроэнергию. То есть, по версии правительства, тот, кто сам исправно платит, будет вынужден заплатить еще и за тех, кто не платит.

Кроме того, законопроект о списании долгов населения за жилищно-коммунальные услуги на сумму 56 млрд грн также уже зарегистрирован в Верховной Раде. Итак, суммарно предлагаемое списание составляет около 80 млрд грн".

А еще выдача субсидий наличными, без сомнения, увеличит объемы долгов и уровень неплатежей. Как и, возможно, новое повышение цен на газ в этом году".

Стоит отметить, что, как ранее сообщил «ФАКТАМ» основатель Investment Development Property Игорь Черненко, компании — поставщики коммунальных услуг имеют право отключать должникам электричество, газ или воду. Кроме того, в Украине уже есть судебная практика, когда люди лишались квартиры из-за долгов за коммунальные услуги.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter