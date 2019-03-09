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Более двух тысяч молний за 5 минут: небо Калифорнии украсило редкое огненное шоу (фото, видео)
Во вторник, 5 марта, Национальная метеорологическая служба США зарегистрировала удивительный природный феномен — 2200 импульсов молнии на территории от округа Санта-Барбара до округа Лос-Анджелес в Калифорнии. Все они произошли в течение пяти минут примерно в 20:00 по местному времени, пишет National Geographic.
«Это очень много, и мы не понимаем причину», — приводит издание слова метеоролога Кэти Хокси. В среднем по всей планете происходит сто ударов молний в секунду.
Экстремальная погода вынудила приземлиться вертолет полицейского управления Лос-Анджелеса, а летевший в Сиэтл самолет авиакомпании Delta вернулся обратно из-за удара молнии. В этот же вечер и по этой же причине в трех терминалах аэропорта на некоторое время прекращалась подача электроэнергии.
Lightning storm over Hollywood!— Jory Rand (@ABC7Jory) March 6, 2019
Post videos and pictures with #abc7eyewitness!!@ABC7 pic.twitter.com/onDNl2whMz
По словам Хокси, ученые предполагают, что за мощными грозами стоят так называемые «Атмосферные реки» — узкие потоки влаги в газовой оболочке планеты. Они тянутся от тропиков к более умеренным широтам и несут огромное количество воды. Наталкиваясь на горы и другие объекты земного рельефа, они порождают погодные катаклизмы.
#CAwx- Lightning strikes in the skies above Santa Barbara, CA, March 5, 2019, as seen in these views from Stearns Wharf. pic.twitter.com/93SziH1QjS— SBCFireInfo (@EliasonMike) March 6, 2019
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Йосемитском национальном парке в Калифорнии (США) есть впечатляющая природная достопримечательность, именуемая «Лошадиным хвостом» (Horsetail Fall). За таким необычным названием кроется обыкновенный сезонный водопад, зимой и ранней весной ниспадающий с восточной стороны горной гряды Эль-Капитан. Самое интересное начинает происходить в этих краях в феврале: всего нескольких дней в году у посетителей парка появляется возможность увидеть редкое явление — превращение обычного водного потока в огненный водопад, напоминающий извергающуюся из вулкана лаву. На самом деле этот природный феномен — зрительный обман, секрет которого сокрыт в отражении лучей заходящего солнца под определенным углом и при благоприятных погодных условиях.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?