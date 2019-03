Более двух тысяч молний за 5 минут: небо Калифорнии украсило редкое огненное шоу (фото, видео)

Во вторник, 5 марта, Национальная метеорологическая служба США зарегистрировала удивительный природный феномен — 2200 импульсов молнии на территории от округа Санта-Барбара до округа Лос-Анджелес в Калифорнии. Все они произошли в течение пяти минут примерно в 20:00 по местному времени, пишет National Geographic.

«Это очень много, и мы не понимаем причину», — приводит издание слова метеоролога Кэти Хокси. В среднем по всей планете происходит сто ударов молний в секунду.

Экстремальная погода вынудила приземлиться вертолет полицейского управления Лос-Анджелеса, а летевший в Сиэтл самолет авиакомпании Delta вернулся обратно из-за удара молнии. В этот же вечер и по этой же причине в трех терминалах аэропорта на некоторое время прекращалась подача электроэнергии.

Lightning storm over Hollywood! Post videos and pictures with #abc7eyewitness !! @ABC7 pic.twitter.com/onDNl2whMz

По словам Хокси, ученые предполагают, что за мощными грозами стоят так называемые «Атмосферные реки» — узкие потоки влаги в газовой оболочке планеты. Они тянутся от тропиков к более умеренным широтам и несут огромное количество воды. Наталкиваясь на горы и другие объекты земного рельефа, они порождают погодные катаклизмы.

#CAwx- Lightning strikes in the skies above Santa Barbara, CA, March 5, 2019, as seen in these views from Stearns Wharf. pic.twitter.com/93SziH1QjS