SpaceX Илона Маска запустила в космос самую мощную ракету в мире: все подробности, фото и видео

Илон Маск продолжает покорять космос. На этот раз компания SpaceX впервые отправила в космос самую мощную ракету-носитель Falcon Heavy. Это первая коммерческая миссия компании.

Запуск состоялся примерно в 01:35 по киевскому времени. Falcon Heavy вывела в космос телекоммуникационный спутник Arabsat-6A для Саудовской Аравии, а ее ускорители успешно вернулись на Землю.

Символически, что этот запуск состоялся в День космонавтики — 12 апреля. Запуск Falcon Heavy состоялся с площадки LC-39A Космического центра им. Кеннеди, который расположен на острове Мерритт в округе Бревард штата Флорида.

Перед запуском Илон Маск отметил, что в отличие от прошлогодней тестовой версии Falcon Heavy, его компании удалось нарастить суммарную тягу еще на 10%.

SpaceX уже традиционно попыталась вернуть на Землю все три ускорителя ракеты: два боковых — на расположенные рядом площадки на суше, а центральный — на беспилотную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Посадка на OCISLY была осуществлена с рекордом: никогда ранее ступень не возвращали на дрон-баржу в 967 км от места старта. Скорость полета центрального ускорителя в момент его отсоединения от второй ступени могла достигнуть 3,5 км/с, что также рекордный показатель не только для FH, но и Falcon 9.

Кажется, на это можно смотреть вечно.

Первый блок ракеты состоит из трех модифицированных ускорителей Falcon 9 — вместе они имеют мощность, равную почти 20 работающим на полной мощности Boeing-747. Falcon Heavy способна вывести на низкую околоземную орбиту до 64 т, до Марса — почти 17 т, до Плутона — 3,5 тонн. Только Saturn V, которая использовалась для лунных миссий, могла забросить на орбиту больше груза.

Параметры ракеты: высота — 70 м, диаметр — 3,7 м (основная «свеча») и более 12 м в ширину в первом блоке, масса — 1420 т. Запустить ракету Илону Маску удалось примерно за $ 90−100 млн, что в разы меньше, чем стоит вывод грузов на орбиту с помощью другого американского тяжелого носителя — Delta IV Heavy (примерно $ 435 млн).

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Илон Маск показал ракету, на которой людей отправят на Марс.

