Українських прикордонників атакують не тільки на Сумщині, але й у тилу: про що йдеться

Днями перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк, посилаючись на відповідь на скерований ним запит до ДПСУ, заявив, що компанія, яка мала поставити озброєння через Держприкордонслужбу, не виконала вчасно зобовʼязання на 1,7 мільярдів гривень. У Центрі протидії корупції (ЦПК), коментуючи оприлюднену інформацію, заявили, що ще у грудні минулого року звернулися до НАБУ з вимогою розслідування контрактів Держприкордонслужби з польською фірмою PHU Lechmar на постачання снарядів.

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У Держприкордонслужбі відреагували на закиди ЦПК. Прикордонники заявили про постійний контроль над процесом поставок у рамках делегування закупівель для ЗСУ, а дебіторська заборгованість із порушенням строків виконання із компанією «PHU Lechmar» на 1,7 млрд не стосується контракту від МОУ на 23 млрд.

«Непоставлена у визначені терміни продукція на суму майже 1,7 млрд грн. Протермінована на місяць і мала бути поставлена в кінці лютого цього року. Однак це пов’язано з форс-мажорними обставинами, що підтверджено уповноваженими на те органами, передбачено умовами контракту, і які можуть виникати під час виконання контрактів. При цьому, в даному випадку це не стосується поставки боєприпасів, а також до контрактів на суму в 23 млрд грн», — заявив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко у коментарі «Українській правді».

Коментуючи відповідь ДПСУ нардепу, Демченко зазначив, що «власне дебіторська заборгованість — це термін від оплати за продукцію до поставки у визначені контрактом терміни. Маніпулятивно говорити, що цей термін призвів до дебіторської заборгованості».

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Нагадаємо, наприкінці минулого року журналіст-розслідувач Юрій Ніколов та представники ЦПК захищали тодішню очільницю ДП «Агенція оборонних закупівель» Міноборони України Марину Безрукову, якій загрожувала відставка за некомпетентність, постачання ЗСУ бракованих мін та зволікання з імпортом снарядів.

Як наслідок, Міноборони звернулося з проханням до уряду делегувати ДПСУ повноваження здійснити закупівлю снарядів на 23 млрд грн.

Тоді деякі журналісти назвали контракт з Lechmar «аферою століття», що викликало міжнародний скандал, адже умови угоди було виконано, а вітчизняні борці з корупцією свідомо чи ні розкрили непублічні канали постачання в Україну зброї та боєприпасів. І хоча журналісти заявляли лише про те, що існують «більш надійні постачальники», виглядає так, що в їх повідомленнях міг бути певний комерційний інтерес.

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ДПСУ та Міноборони дали з цього приводу офіційний коментар, а Безрукову, яка спробувала всупереч позиції керівництва відомства продовжити собі контракт, відправили у відставку.

Проте скандал не вщухає, а набирає обертів. Але тепер головними підозрюваними в організації «схеми» називають керівництво ДПСУ, хоча рішення про делегування коштів було прийнято на Ставці Верховного головнокомандувача, а оформив його уряд відповідним розпорядженням від 29 листопада 2024 р.

Слід зауважити, що безперебійне постачання снарядів ЗСУ триває. Інакше міністр оборони Рустем Умєров не користувався би довірою керівництва держави, яке призначило його головою української делегації на переговорах у Саудівській Аравії.

Ймовірно, єдиною метою ініціаторів чергової хвилі звинувачень очільників Держприкордонслужби є дезорганізація її роботи. З точки зору боротьби за бюджетні потоки, така версія виглядає обґрунтованою. Однак якщо враховувати те, що саме підрозділи прикордонників наразі стримують російську навалу на багатьох ділянках фронту, насамперед, на Сумщині, безпрецедентна інформаційна атака на них всередині країни виглядає не надто доречно…

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