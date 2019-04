Кровавые выборы: мужчина отрезал себе палец за ошибку в бюллетене (видео)

25-летний индиец Паван Кумар во время голосования на парламентских выборах по ошибке поставил отпечаток пальца за партию, приверженцем которой не является. После этого он решил отрезать себе палец, пишет Telegraph.co.uk.

Издание уточняет, что во втором этапе парламентских выборов в Индии идет борьба между двумя политическими партиями: правящей Бхаратия джаната парти, во главе которой стоит действующий в стране премьер-министр Нарендра Моди, и партией Индийский национальный конгресс, глава этой партии выходец из влиятельного политического клана Рахул Ганди.

A youth in Abdullapur Hulaspur village in UP's Bulandshahr severed his own finger for accidently voting BJP instead of BSP. pic.twitter.com/zXq9LwOOH3

Паван Кумар по ошибке отдал свой голос первой партии, но являлся сторонником еще одной партии с похожим названием Бахуджан самадж парти, для которой очень важен каждый голос. Чтобы искупить свою вину, мужчина лишил себя конечности и записал видео в соцсетях, где объяснил поступок.

Его поступок был продиктован тем, что в Индии на палец каждого избирателя ставят несмываемый знак — он показывает то, что человек уже отдал свой голос.

Pawan Kumar, an Indian voter chopped off his index finger after realising he had voted for the "wrong" political party.

Kumar says that he wanted to vote for a regional party - but was confused by the many symbols on the voting machine. pic.twitter.com/KGSP9nuk8d