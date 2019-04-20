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Мир

Кровавые выборы: мужчина отрезал себе палец за ошибку в бюллетене (видео)

2:41 20 апреля 2019 25
Паван Кумар
Инф. «ФАКТОВ»

25-летний индиец Паван Кумар во время голосования на парламентских выборах по ошибке поставил отпечаток пальца за партию, приверженцем которой не является. После этого он решил отрезать себе палец, пишет Telegraph.co.uk.

Издание уточняет, что во втором этапе парламентских выборов в Индии идет борьба между двумя политическими партиями: правящей Бхаратия джаната парти, во главе которой стоит действующий в стране премьер-министр Нарендра Моди, и партией Индийский национальный конгресс, глава этой партии выходец из влиятельного политического клана Рахул Ганди.

Паван Кумар по ошибке отдал свой голос первой партии, но являлся сторонником еще одной партии с похожим названием Бахуджан самадж парти, для которой очень важен каждый голос. Чтобы искупить свою вину, мужчина лишил себя конечности и записал видео в соцсетях, где объяснил поступок.

Его поступок был продиктован тем, что в Индии на палец каждого избирателя ставят несмываемый знак — он показывает то, что человек уже отдал свой голос.

Как известно, в Индии начались крупнейшие в мире выборы. В голосовании примут участие около 900 миллионов избирателей. По всей Индии будут действовать более 800 тысяч избирательных участков.

В то же время в Украине, как сообщали ранее «ФАКТЫ», наступил «день тишины» перед днем повторного голосования на выборах президента страны.

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