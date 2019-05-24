«Окно возможностей»: Курт Волкер прокомментировал встречи на инаугурации нового президента Украины

Украина

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Волкера, он видит возможности для продвижения общих интересов Украины и США.

Sec Perry, Amb Sondland, Senator Johnson, & I briefed @WhiteHouse on impressions from our trip to Ukraine for Pres Zelenskyy’s inauguration. There is an window of opportunity to advance shared interests.



Thanks @SecretaryPerry @USAmbEU & @SenRonJohnson for great trip. pic.twitter.com/N7OpIX280E — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 23 мая 2019 г.

«Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США», — написал Волкер.

Как известно, в составе делегации от США, приехавшей 20 мая в Украину по случаю инаугурации президента, были министр энергетики США Рик Перри; спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер; посол США в ЕС Гордон Сондланд; директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман; а также и.о. главы дипмиссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации принял присягу на верность Украине. Принесение присяги состоялось во время торжественного заседания Верховной рады.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями США поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время. Также он призвал Вашингтон усилить санкции против России. «США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — заявил Зеленский.

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