«Окно возможностей»: Курт Волкер прокомментировал встречи на инаугурации нового президента Украины

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер проинформировал администрацию президента Дональда Трампа о поездке на инаугурацию Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Волкера, он видит возможности для продвижения общих интересов Украины и США.

Sec Perry, Amb Sondland, Senator Johnson, & I briefed @WhiteHouse on impressions from our trip to Ukraine for Pres Zelenskyy’s inauguration. There is an window of opportunity to advance shared interests.



Thanks @SecretaryPerry @USAmbEU & @SenRonJohnson for great trip. pic.twitter.com/N7OpIX280E