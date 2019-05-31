В Украине сократят бюджет на выплаты субсидий: хватит ли денег малоимущим гражданам

Деньги

Похоже, что люди, нуждающиеся в государственной помощи для оплаты жилищно-коммунальных услуг, будут получать меньше денег. Правительство приняло постановление, которым существенно сократило объем финансирования программы по предоставлению субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий населению на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. В то же время больше средств выделят на выплату субсидий в денежной форме. Однако общее финансирование программы помощи малоимущим гражданам существенно сократилось. В частности, как отмечается в документе, Кабинет министров сократил выделение средств местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату услуг ЖКХ на 13,558 млрд грн. Вместе с тем на 5,544 млрд грн было увеличено финансирование программы по выплате субсидий в денежной форме. Таким образом, общее финансирование субсидий населению сократилось на 8,014 млрд грн. Стоит напомнить, что в мае нынешнего года начался процесс переназначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, связанный с окончанием отопительного сезона. Причем для трех миллионов домохозяйств перерасчет сделают автоматически. Остальным субсидиантам нужно будет обновить заявление и декларацию о доходах.

В частности, повторно с этими документами в управления соцзащиты населения необходимо обратиться:

Арендаторам жилья.

Внутренне перемещенным лицам.

Семьям, которым субсидия была назначена не на всех зарегистрированных, а на фактически проживающих в квартире лиц.

Семьям, в которых есть неработающие люди трудоспособного возраста, если у них либо отсутствуют доходы, либо они меньше минимальной зарплаты.

Гражданам, у которых в течение года произошли изменения в составе семьи.

В Министерстве социальной политики Украины заявили, что менять критерии для назначения жилищных субсидий не планируют. Поэтому существенного уменьшения количества субсидиантов в 2019—2020 годах не предвидится. Однако последние правительственные решения, похоже, свидетельствуют об обратном.

С чем связано решение Кабинета министров о пересмотре объема финансирования государственной помощи на оплату услуг ЖКХ и как оно отразится на миллионах украинцев получающих субсидии, «ФАКТАМ» рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

«Количество субсидиантов сокращают, так как денег на всех не хватает»

— Почему уменьшается общая сумма финансирования субсидий?

— Прежде всего за счет того, что идет достаточно существенное сокращение числа субсидиантов. Одна из тем, которая сейчас обсуждается, в том числе с Международным валютным фондом, связана с ситуацией, когда правительство не имеет возможности повысить цену на газ для населения, а значит, и сопутствующие тарифы. Ведь цена на газ в Европе сейчас падает, и население покупает газ украинской добычи по цене выше, чем предприятия — импортный газ. Существует негласная договоренность с МВФ: условно, скажем так, вместо повышения газовых тарифов для населения на 15%, можно сократить на 10% количество субсидиантов. Это, естественно, неофициальная политика, но даже в заявлениях чиновников проскакивают прогнозы, что к осени количество субсидиантов сократится на 10% от сегодняшнего уровня. Это примерно 300—400 тысяч домохозяйств, то есть более миллиона человек.

Такое сокращение происходит за счет того, что применяются дополнительные фильтры по отсечению субсидиантов. Да и сам процесс рассмотрения документов максимально тормозится. То есть социальные инспекторы, которые занимаются рассмотрением документов, не заинтересованы быстро их оформлять. У них, наоборот, стоит задача затягивать этот процесс.

— А по поводу общего количества средств — у правительства хватает денег для выплаты монетизированных субсидий?

— Здесь будет важна ситуация, которая сложится осенью нынешнего года. Потому что, если мы суммарно посмотрим платежку за весь комплекс жилищно-коммунальных услуг, которую украинцы получили в январе нынешнего года, и сравним ее с платежкой 2018 года, то увидим, что она «потяжелела» примерно на 20%. То есть финансовая нагрузка на население выросла.

Номинальные доходы населения тоже растут, но если отнять фактор инфляции и посмотреть реальные доходы, то мы увидим, что доходы людей увеличиваются существенно меньшими темпами, чем растут тарифы. Это говорит о том, что чисто теоретически количество субсидиантов как минимум не должно сокращаться, а может быть, даже должно увеличиваться. Но это в теории.

В нынешнем году в бюджет заложили 55 миллиардов гривен на выплату субсидий. Это на 15 миллиардов меньше, чем в прошлом году. Правительство это объясняло тем, что в 2018 году была заложена значительная сумма на погашение старых долгов по субсидиям. Тем не менее эксперты еще в начале года говорили, что осенью может реально не хватить субсидий, заложенных в бюджет. Все будет зависеть от той тарифной модели, которая будет применена осенью.

Если тарифы останутся на прежнем уровне, не будет их повышения, а количество субсидиантов и дальше будет уменьшаться, то вполне возможно, что бюджетных денег хватит. Если же тарифы будут повышены, а новое правительство столкнется с необходимостью повысить тарифы или прекращать сотрудничество с МВФ, — то, думаю, денег заложенных в госбюджете на субсидии может не хватить.

«Необходимо на пять лет ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов»

— А, вообще, насколько эффективна нынешняя система субсидирования населения?

— Она абсолютно неэффективна, потому что охватывает огромные пласты населения. Эта система у нас стартовала с того, что 50% населения получили право на субсидии. Это говорит о том, что: первое — неэффективна экономическая политика, второе — сама модель шоковой терапии, которая принималась на рынке коммунальных услуг, была неэффективной.

Потому что, если посмотрим, как применялись модели шоковой терапии в других странах, то должна быть такая последовательность: шоковая терапия, потом резкое улучшение качества рынка коммунальных услуг и привлекательность этого рынка за счет того, что идет либерализация тарифов. На этот рынок устремляются тысячи поставщиков услуг, которые начинают конкурировать, в результате этого, с помощью конкурентных механизмов тарифы начинают снижаться, а экономика, соответственно, развиваться, люди — богатеть. И получаются два встречных процесса: вначале шоковая терапия, всем плохо, государство с помощью субсидий поддерживает самых бедных. Но через год запускается конкурентный механизм на рынке услуг, тарифы постепенно снижаются за счет конкуренции, а экономика получает дополнительный импульс развития — и у населения растут доходы. И через два-три года эта система должна стабилизироваться и выйти на уровень субсидирования 5—10% населения.

У нас же продолжает оставаться более 30% субсидиантов. Естественно, субсидировать такое количество населения, причем весьма длительное время очень сложно, что говорит о неэффективности экономической политики. Здесь нужно смотреть в корень проблемы. А это модель определения цены на газ украинской добычи. Потому что все остальные тарифы — тепло, горячая вода — являются производными от цены на газ. Если изменить эту модель, сделать ее более адекватной, то резко упростится и функционирование всей жилищно-коммунальной отрасли. Сейчас она находится практически в точке невозврата — почти 80 миллиардов гривен задолженности населения за коммунальные услуги.

У нас сейчас население разделено на три основные группы: более 30% сидят на субсидиях, примерно 30% исправно платят, и примерно 30% — не платят, но и не получают субсидии. Такую модель функционирования рынка сложно какими-то точечными действиями изменить, ее нужно менять кардинально. На мой взгляд, необходимо на пять лет ввести мораторий на повышение стоимости коммунальных услуг, чтобы доходы населения за эти пять лет хотя бы догнали уровень шоковой терапии по тарифам.

«Нынешняя монетизация субсидий — это телега впереди лошади»

— Правительство активно внедряет монетизацию субсидий и социальных льгот. Монетизация эффективнее, чем ранее существовавшие прямые дотации поставщикам услуг?

— Монетизация — это хороший финал реформы рынка коммунальных услуг и системы государственного субсидирования. Но у нас полностью нарушена последовательность действий. Когда чисто экономическую категорию выхватывают из контекста и применяют в политических целях для мобилизации базового электората — это приводит к таким плачевным результатам, которые мы сейчас наблюдаем.

Какая последовательность должна быть? Сначала — определение правильной ценовой модели на газ, потом — выстраивание правильной, экономически обоснованной линейки тарифов, затем — верификация субсидиантов, то есть составление мультифункционального реестра, который бы автоматически обновлялся и взаимодействовал с другими государственными реестрами, например, с базами налоговой, с реестрами движимого и недвижимого имущества, с базами пограничной службы, имел бы доступ к информации о суммах людей на банковских счетах и так далее. То есть должна быть такая мультифункциональная система, чтобы государство могло проверить, все ли правильно пользуются субсидиями. Потому что, например, в Киеве есть новые дома, построенные год-два назад в центре города, где квартиры стоят сотни тысяч долларов, и 60% жильцов этих домов получают субсидии. Это полный абсурд.

И вот после такой верификации должна пройти селекция — установлены какие-то фильтры, которые бы отсекли, например, жильцов таких элитных домов от системы субсидирования, оставив только тех, кто действительно нуждается в помощи. И уже потом, на выходе должно остаться те самые 5—10% субсидиантов, о которых мы говорили. И только тогда субсидии можно монетизировать, потому что для бюджета это будет посильная нагрузка.

Также не стоит забывать, что субсидии имеют очень ярко выраженный сезонный характер: зимой начисления резко увеличиваются, летом — сокращаются. Если на субсидиях «сидит» 30% населения, то для бюджета очень тяжело их монетизировать с учетом сезонного фактора. А 5—10% можно спокойно монетизировать. И самое главное, что этих людей можно легко проверить.

Если же на субсидиях сидит 30% населения, это означает одно: государство никогда не сможет проверить эффективность использования этих денег. Это чисто технически невозможно — требуется содержать целую армию социальных инспекторов. У нас же, получается, поставили телегу впереди лошади: не сделав ни первого, ни второго, ни третьего, решили монетизировать субсидии. Это было чисто политическое решение, — подытожил Алексей Кущ.

Кстати, с 1 октября 2019 года, вслед за монетизацией субсидий, в Украине начнется монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщают в Минсоцполитики, параллельно будут действовать две системы предоставления льгот в денежной форме: наличная и безналичная.

Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через Ощадбанк. В этом финансовом учреждении будут вести персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот для каждого льготника индивидуально. После получения денег Ощадбанк будет переводить деньги на счета управляющих компаний, объединений совладельцев жилья, либо исполнителей коммунальных услуг.



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