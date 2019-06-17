19 июня 2019

Во всяком деле, говорил Уильям Шекспир, для того, чтобы добиться успеха, нужна некая доля безумия. Нет, конечно же, не безумия в смысле сумасшествия, а некая изюминка, позволяющая человеку разумному и творчески мыслящему добиваться успеха там, где другой об этом даже не посмел бы мечтать. Потому что одно дело просто видеть и чувствовать. Видеть и чувствовать — это всего лишь БЫТЬ. А вот, видя и чувствуя, уметь ещё и размышлять, это уже куда более важное умение. Ибо это уже — ЖИТЬ.

Цитируя Шекспира, творившего много веков назад, не устаёшь поражаться, сколь актуальным он остаётся и сегодня. Ведь его творчество — настоящий кладезь для людей мыслящих, умеющих не только видеть и ощущать на себе происходящее вокруг, но и делать выводы, и приходить к осознанному совершению поступков, способных сделать жизнь лучше, а то и суметь этим защитить или даже спасти своих родных и близких.

В своё время побывав в маленьком английском городке Стратфорде-на-Эйвоне, в котором родился будущий великий драматург и мыслитель, и увидев множество старинных изображений его, сохранившихся до наших дней, я решил найти фарфоровый портрет Шекспира, который бы максимально соответствовал образу, сложившемуся у меня после той поездки. И через много лет нашёл-таки! В Испании… И сегодня знакомлю вас с ним.

Ну, а завершить этот пост хотел бы короткой историей, отчасти демонстрирующей подсказанное Шекспиром: мы знаем, кто мы есть, но мы не знаем, кем мы можем быть… И тут нам снова на помощь приходит умение размышлять.

В одном восточном царстве правителю приснился тревожный сон. Ему приснилось, как один за другим выпадают его зубы. Все. До последнего. Призвав к себе придворного толкователя снов, правитель потребовал обьяснить ему, что это могло означать.

- Прости меня, повелитель, но ничего хорошего в этом предзнаменовании я не вижу. Судя по всему, вскоре один за другим в мир иной уйдут все твои родственники. И ты вынужден будешь остаться одиноким…

Приказав бросить в темницу автора столь печальных предсказаний, правитель призвал к себе ещё одного толкователя, жившего в соседнем городе. Слова гостя поразили всех присутствовавших:

- Прекрасные вести принёс тебе твой сон. Ты будешь жить долго. Очень долго. И сумеешь пережить всех членов твоей семьи. И, оставшись один, будешь с любовью вспоминать о каждом из них.

Вознагражденного подарками гостя обступили придворные, пытаясь понять, как же ему удалось, сказав практически то же, что и его несчастный товарищ по профессии, добиться такого невероятного успеха. Его ответ был на удивление простым:

- Вы правы. Мы одинаково истолковали сновидение. Но дело ведь не только в том, ЧТО сказать, а и в том, КАК сказать…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…