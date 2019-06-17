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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1977
Год окончания: 1986
Скульптор: Salvador Furió
Высота: 33 cm
Лимитированная серия 1200 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Во всяком деле, говорил Уильям Шекспир, для того, чтобы добиться успеха, нужна некая доля безумия. Нет, конечно же, не безумия в смысле сумасшествия, а некая изюминка, позволяющая человеку разумному и творчески мыслящему добиваться успеха там, где другой об этом даже не посмел бы мечтать. Потому что одно дело просто видеть и чувствовать. Видеть и чувствовать — это всего лишь БЫТЬ. А вот, видя и чувствуя, уметь ещё и размышлять, это уже куда более важное умение. Ибо это уже — ЖИТЬ.
Цитируя Шекспира, творившего много веков назад, не устаёшь поражаться, сколь актуальным он остаётся и сегодня. Ведь его творчество — настоящий кладезь для людей мыслящих, умеющих не только видеть и ощущать на себе происходящее вокруг, но и делать выводы, и приходить к осознанному совершению поступков, способных сделать жизнь лучше, а то и суметь этим защитить или даже спасти своих родных и близких.
В своё время побывав в маленьком английском городке Стратфорде-на-Эйвоне, в котором родился будущий великий драматург и мыслитель, и увидев множество старинных изображений его, сохранившихся до наших дней, я решил найти фарфоровый портрет Шекспира, который бы максимально соответствовал образу, сложившемуся у меня после той поездки. И через много лет нашёл-таки! В Испании… И сегодня знакомлю вас с ним.
Ну, а завершить этот пост хотел бы короткой историей, отчасти демонстрирующей подсказанное Шекспиром: мы знаем, кто мы есть, но мы не знаем, кем мы можем быть… И тут нам снова на помощь приходит умение размышлять.
В одном восточном царстве правителю приснился тревожный сон. Ему приснилось, как один за другим выпадают его зубы. Все. До последнего. Призвав к себе придворного толкователя снов, правитель потребовал обьяснить ему, что это могло означать.
- Прости меня, повелитель, но ничего хорошего в этом предзнаменовании я не вижу. Судя по всему, вскоре один за другим в мир иной уйдут все твои родственники. И ты вынужден будешь остаться одиноким…
Приказав бросить в темницу автора столь печальных предсказаний, правитель призвал к себе ещё одного толкователя, жившего в соседнем городе. Слова гостя поразили всех присутствовавших:
- Прекрасные вести принёс тебе твой сон. Ты будешь жить долго. Очень долго. И сумеешь пережить всех членов твоей семьи. И, оставшись один, будешь с любовью вспоминать о каждом из них.
Вознагражденного подарками гостя обступили придворные, пытаясь понять, как же ему удалось, сказав практически то же, что и его несчастный товарищ по профессии, добиться такого невероятного успеха. Его ответ был на удивление простым:
- Вы правы. Мы одинаково истолковали сновидение. Но дело ведь не только в том, ЧТО сказать, а и в том, КАК сказать…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…
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