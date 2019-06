И один гражданин России: грузинские футболисты устроили антироссийский протест (фото)

Спорт

Футболисты трех грузинских клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» вышли на поединки 19-го тура чемпионата Грузии в антиоккупационных футболках, продемонстрировав таким образом свое возмущение политикой России, сообщает «Грузия Online».

На стадионе имени 26 мая в Цхалтубо футболисты и тренеры кутаисского «Торпедо» (цвета этой команды защищают два украинца — Александр Азацкий и Амбросий Чачуа) появились в чаше арены в черный майках с надписью We are from Georgia and our country is occupied by Russia! («Мы из Грузии, наша страна оккупирована Россией!»).

В антироссийской акции принял участие и главный тренер кутаисского «Торпедо» Кахабер Чхетиани

Кстати, вместе с одноклубниками в акции протеста принял участие родившийся в Москве российский полузащитник «Торпедо» Нодар Кавтарадзе, забивший матче с «Сиони» (7:0) два мяча.

Напомним, что 20 июня столицу Грузии охватили массовые беспорядки в из-за выходки главы российской делегации на Межпарламентской ассамблее Православия (МАП), депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

Фото ФК «Торпедо» (Кутаиси)

