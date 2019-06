Каспаров нецензурно высказался о решении ПАСЕ по России и европейских политиках

Мир

В среду, 26 июня, бывший чемпион мира по шахматам и известный российский оппозиционер Гарри Каспаров, не стесняясь в выражениях, прокомментировал возвращение делегации Российской Федерации в ПАСЕ. Сильнее всего Каспарова, похоже, зацепило заявление министра иностранных дел Германии Хайко Маса, который приветствовал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, позволяющую российской делегации вернуться в ее состав. «Россия — это часть Совета Европа — со всеми соответствующими правами и обязанностями. Меня радует, что ПАСЕ теперь открыла путь для компромисса по вопросу членства РФ… Это хорошая новость для гражданского общества России», — подчеркнул Мас.

Каспаров у себя в Twitter написал на английском: «On behalf of Russian civil society forced to live abroad, fuck you. Appeasing a dictator and rewarding aggression will make things worse, it always has». Перевести эту фразу можно так: «От имени российского гражданского общества, вынужденного жить за границей, пошли вы. Умиротворение диктатора и вознаграждение агрессии усугубят ситуацию, так было всегда».

Каспаров уверен, что теперь «давней мечте о Европе и мире, в котором правит закон, а не сила оружия, пришел конец». Он также назвал позором тот факт, что «на стороне Путина выступают восемь из 10 делегатов из Нидерландов. Оппозиционер напомни, что «198 голландцев убиты Россией на борту MH17» в июле 2014 года.

«Эта капитуляция хуже, чем в Мюнхене в 1938 году, потому что они едва ли столкнутся с нацистской военной машиной. Европейские бюрократы, которые говорят, что хотят „держать Путина за столом“ для ведения переговоров, должны спросить об этом жителей Алеппо», — написал также Каспаров, напоминая о сотнях погибших мирных жителей в Сирии.

