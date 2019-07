Шоу-бизнес

Состоялся суперфинал пятого сезона вокального шоу «Голос. Діти» («1+1»). По результатам зрительского голосования, которое проходило в прямом эфире, победителем стал 12-летний Александр Зазарашвили из команды «Время и Стекло». Самый сильный участник пятого сезона, помимо статуэтки и звания лучшего голоса Украины, получил в подарок поездку в парижский Диснейленд. После того как ведущие проекта Юрий Горбунов и Катерина Осадчая огласили победителя, Саша и его наставники Надя Дорофеева и Позитив не смогли сдержать слез.

«Давно мечтал попасть на „Голос. Діти“ именно в Украине»

— Я до сих пор не могу поверить в происходящее, — признался Саша Зазарашвили за кулисами. — Очень благодарен украинцам за такой теплый прием, за то, что придавали мне сил и веры в себя. Постоянно во время участия в проекте я чувствовал эту любовь и старался оправдать столь огромное доверие. Смотрел все предыдущие сезоны и давно мечтал попасть на «Голос. Діти» именно в Украине. Здесь самые душевные люди и тренеры, которые искренне заботятся о детях, делают все, чтобы научить, раскрыть талант.

Верю, что с этой победой я приблизился на шаг к тому, чтобы стать настоящим вокалистом. Мечтаю, чтобы у каждого ребенка было беззаботное, достойное детство, и надеюсь, что, став известным, смогу больше помочь детям, которые остались без родителей.

Семья Саши живет скромно, в маленьком горном селе Руиси. Близкие поддерживают творческие начинания мальчика и стараются изо всех сил развивать его талант. Родители очень гордятся сыном, считают его надеждой семьи. Саша мечтает стать известным вокалистом и петь в оперном театре «Ла Скала», чтобы получать большие гонорары и помогать детям-сиротам.

— Мы счастливы, что Саша выбрал нашу команду на слепых прослушиваниях, — сказала Надя Дорофеева. — Он не только невероятно техничный вокалист, но и очень хороший, искренний мальчик. Каждую репетицию Саша старался сделать все идеально и прислушивался даже к нашим эмоциям и взглядам. Безусловно, он одарен сильным голосом, но за время, проведенное на проекте, вырос. Начал танцевать на сцене, увереннее двигаться. Сейчас это уже настоящий артист, который готов идти дальше. Главное, чтобы тот огонь, который в нем горит сейчас, не потух, и Саша пронес его через долгие годы.

Каждое выступление Саши вызывало восторг у телезрителей. Видео со слепых прослушиваний в рекордные сроки попало в тренды YouTube, а также в рейтинг лучших исполнителей проекта The Voice во всем мире. В суперфинале одаренный вокалист впервые запел на украинском языке. Это была песня Скрябина «Люди, як кораблі». Вместе с Сашей пели Карина Столаба и наставники — группа «Время и Стекло». Невероятный номер растрогал до слез весь зрительный зал.

После исполнения композиции Нино Катамадзе Once in the street Саша не смог сдержать эмоции и дал волю слезам. Таких громких аплодисментов главная сцена страны в тот вечер еще не слышала. Когда мальчик спел знаменитую песню из репертуара Селин Дион All by myself, зал буквально взорвался криками «Браво!», которые не стихали несколько минут.

«ФАКТЫ» пообщались с Сашей Зазарашвили на следующее утро после его победы на проекте. Мальчик поспал всего несколько часов и вновь начал принимать поздравления.

«На занятия приходится ездить в соседний поселок, находящийся в 20 километрах от нас»

— Услышав свое имя, когда объявили победителя проекта, из-за слез ты не мог говорить. Какие эмоции тогда бушевали?

— Это было так душевно, неожиданно, что я не мог сдержаться. В зале была невероятная энергетика. Признаюсь, испытал самое большое счастье в своей жизни.

— Неужели не верил, что победишь?

— Честно, не верил. У меня это состояние было все время, пока находился на проекте. Придя на слепые прослушивания, не верил, что меня пропустят дальше. Так же было и с нокаутами, выходом в финал. Каждый раз, когда я проходил в следующий этап, испытывал невероятные чувства, это был сюрприз. Совершенно не ожидал, что меня так полюбит украинская публика. Стоял на сцене во время суперфинала и думал лишь о том, чтобы победила наша команда — «Время и Стекло».

Услышав результаты голосования, участники шоу бросились поздравлять победителя

— Позитив и Надя Дорофеева в тебя очень верили.

— Знаете, они создали такую душевную атмосферу в команде, что не могло быть иначе. Все ребята очень сдружились. Больше переживали не каждый за себя, а за друзей. Мы с Кариной Столабой вдвоем вышли в финал, и я поддерживал ее так же, как и она меня. Когда объявили, что Карина не проходит дальше, она подошла ко мне за кулисами, обняла, сказав, чтобы я собрался и «порвал зал».

— Это была твоя первая большая победа на песенном конкурсе?

— Да. Я пробовал свои силы в Грузии, участвовал в нашем телеконкурсе талантов, но до финала не дошел. Знал, что в Украине невероятно популярен проект «Голос. Діти» и хотел на него попасть. На одном из музыкальных фестивалей в Грузии познакомился с ребятами из Украины. Они все были очень открытыми, позитивными. В общем, мне захотелось приехать в вашу страну. Сказал об этом родителям, учительнице по вокалу — все меня поддержали. Последние несколько месяцев часто приезжал в Украину. Папа всегда был со мной — находился за кулисами или в зале. А на суперфинал прилетела и моя учительница.

— Ты учишься в музыкальной школе?

— Беру частные уроки у преподавателя, занимаюсь на отделении классического вокала. У нас в селе нет музыкальной школы. Мы живем в 90 километрах от Тбилиси, среди гор. В нашем селе есть только общеобразовательная школа.

— Так ты, наверное, там знаменитость!

— Благодаря украинскому проекту «Голос» я уже стал известен во всей Грузии. Знаю, что многие у нас в стране следили за проектом, поддерживали меня, переживали.

— Откуда у тебя такой красивый, сильный голос?

— В нашей семье никто не поет и не имеет музыкального образования. Я, что называется, самородок. Родители рассказывали, когда мне было три года, старшая сестра взяла меня с собой на урок в музыкальный кружок. Ребята занимались там народным вокалом. Я пошел с сестрой просто посмотреть на репетицию.

Учительница одной девочке объясняла, как нужно спеть сольную партию. Повторяла это несколько раз, но у солистки никак не получалось. А я взял и за учительницей точно повторил. Она услышала это, подвела меня к фортепиано и попросила повторить еще раз. Я легко сделал это. Тогда педагог сказала родителям, что будет со мной заниматься. Так что, можно сказать, музыкально я начал развиваться с трех лет.

Когда мне исполнилось семь, родители решили изменить направление и отдали меня на эстрадный вокал. На занятия пришлось ездить в соседний поселок, находящийся в 20 километрах от нас. Я езжу с родителями на машине или на автобусе. Иногда соседи подвозят. Бывает, остаюсь ночевать у учительницы, потому что уже поздно возвращаться домой. За эти годы мы стали как родственники — к тому же она моя крестная.

«Четверо соседских детей остались сиротами, и я уговорил родителей взять их в нашу семью»

— Ты рассказывал, что твоя самая большая мечта — выступить на оперной сцене театра «Ла Скала».

— Да, это цель, к которой я иду. Почему именно этот театр? Не знаю, мне кажется, он самый известный среди всех оперных театров мира. Я еще никогда не был в Италии. В Грузии мой голос сравнивают с голосом великого Паваротти. Наверное, когда впервые услышал это, тогда и стал думать о выступлении на сцене знаменитой итальянской оперы.

— Ты бывал за границей?

— Несколько раз выезжал на международные детские музыкальные фестивали. Мне было семь лет, когда впервые участвовал в конкурсе в Грузии, в 10 лет поехал на фестиваль в Болгарию. Был на конкурсе в Испании. Но поездки на такие мероприятия довольно дорого стоят. У моей семьи нет возможности часто ездить со мной.

— Известно, что ты из многодетной семьи.

— У родителей, кроме нас с сестрой, еще четверо усыновленных детей. Мне всегда хотелось, чтобы у нас была большая семья. Постоянно говорил папе с мамой: «Давайте возьмем себе ребеночка». Они отвечали, что это очень сложно и просто так никто детей не дает.

Мне было пять лет, когда в семье, которая жила с нами по соседству, случилась страшная трагедия. В результате четверо детей остались сиротами. Помню, когда узнал об этом, стал упрашивать родителей, чтобы забрали их себе. Представлял, как этих братьев и сестер раскидают по разным городам, и они потом не найдут друг друга. Мне становилось так больно! В общем, я таки уговорил папу с мамой взять в нашу семью всех четверых детей. Это произошло семь лет назад. Теперь соседские дети — мои самые родные люди.

— Говорят, ты еще и в школе учишься на «отлично».

— По крайней мере, очень стараюсь быть отличником. Возвращаясь из поездки, сразу сажусь за учебники, чтобы наверстать то, что уже выучили мои одноклассники. Бывает, читаю и занимаюсь днем и ночью.

— И никакого футбола во дворе?!

— Нет у меня на это времени. Вообще не занимаюсь больше ничем, кроме учебы в школе и вокалом. Я перешел в восьмой класс, еще учиться и учиться. Что будет потом, пока не знаю. Время покажет. Может, поступлю в консерваторию.

— Во время участия в «Голосi» был момент, который оказался для тебя слишком сложным?

— Знаете, если и было, то я не воспринимаю это как что-то очень серьезное. Просто знаю, если человек сильно хочет чего-то, он должен достигнуть этого, и для него не станут помехой никакие преграды. Я верил в собственные силы и свою команду.

— У тебя на суперфинале был очень красивый номер — исполнял песню Нино Катамадзе, стоя на огромных песочных часах. А в конце расплакался. Почему?

— Это один из моих любимых номеров. Я так проникся тем, о чем пел, что не смог сдержать свои чувства, эмоции. От людей в зале, тренеров шел такой заряд энергии, позитива… Помню, когда я брал самые высокие ноты, мне казалось, будто достаю с неба звезду… Я приложил ладонь ко лбу, и слезы полились сами собой.

— У тебя потрясающий голос. Как ты за ним «ухаживаешь»?

— Никогда не ем мороженое, не пью никаких газированных напитков, не ем семечек. Избегаю всего, что может навредить моим связкам. Знаю, что некоторые певцы не разговаривают перед выступлением, но это не про меня, я как раз люблю поболтать. И диеты не придерживаюсь.

— Попробовал украинский борщ?

— Конечно. Теперь это мое самое любимое блюдо. А еще сало и котлеты по-киевски.

— Ты уже решил, с кем отправишься в Диснейленд?

— Честно говоря, пока не думал. Сейчас на две недели еду на отдых в Болгарию, потом вернусь домой, в Грузию. Признаюсь, все еще нахожусь в какой-то эйфории от победы. До сих пор не верится, что со мной все это произошло на самом деле.

