Воздушный "привет" Путину: Boeing показала видео первого полета «убийцы российских субмарин»

Аэрокосмический американский гигант Boeing опубликовал кадры, на которых показан первый полет новейшего британского морского патрульного самолета P-8A. Первый Poseidon для ВВС Великобритании взлетел в Рентоне, штат Вашингтон, 12 июля, ознаменовав новый этап развития этого авиационного комплекса, пишет National Geographic.

Сообщается, что в течение 90-минутного полета были проведены испытания ключевых элементов. Военнослужащие Министерства обороны Великобритании, включая специалистов Королевских военно-воздушных сил, вместе с руководителями программы Boeing P-8 стали свидетелями взлета и посадки недавно окрашенного самолета под номером ZP801.

«Это важный этап в путешествии Poseidon P-8A в Великобританию, поскольку мы на шаг ближе к его прибытию в Шотландию. Платформа расширит британские возможности морского патрулирования с помощью передовых, самых современных технологий» — сказал отвечающий за программу P-8A коммодор авиации Ричард Барроу (Richard Barrow).

Флот P-8A Poseidon будет обеспечивать наблюдение, противолодочные операции и борьбу с надводными кораблями. А также повысит защиту британского ядерного потенциала и авианосцев типа Queen Elizabeth.

Первый из девяти P-8A, заказанных Великобританией, теперь будет базироваться на заводе в Теквиле, штат Вашингтон, где на него установят различные системы и подсистемы миссии, а также проведут дальнейшие испытания перед окончательной доставкой заказчику в конце этого года. Перед тем как самолет будет поставлен британцам, его доставят на военно-морской аэродром США в Джексонвилле для дополнительной подготовки и обучения британского персонала перед вводом в эксплуатацию.

