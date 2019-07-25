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«Фарфоровые» истории
28 июля 2019
ДУХ ШАМБАЛЫ
ДУХ ШАМБАЛЫ


Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 2003

Скульптор: Antonio Ramos

Размер: 28×68 cm

Лимитированная серия 1000 изделий

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

''Акуна матата… Акуна матата…'' Не знаю, всем ли из вас, друзья мои, знакомо значение этой фразы. Не уверен. Во всяком случае, я трактовку её впервые услышал от своих детей, с которыми мы какое-то время назад отправились в путешествие по Доминиканской Республике. Пофигизм и невероятное наслаждение жизнью, каждый день демонстрируемые местным населением, настолько бросались в глаза, что я начал было подыскивать этому удивительному их поведению филологическое обозначение.

Уж как-то невероятно легко они воспринимали окружающую их действительность. Причём, всех её проявлениях. И в неожиданно обрушившемся на наши головы проливном тропическом ливне, и в каких-то так или иначе возникающих бытовых проблемах, и в их обычной жизни — в лёгких хижинах с земляным полом, в беспечном школьном образовании деток, сидевших на уроках под кронами раскидистых деревьев, в шумном гоготании пёстрых птиц, перелетающих с банановых пальм на деревья, кусты и кустарники, сплошь усыпанные плодами киви, манго, ананасов и прочих совершенно невероятных плодов.

- Это называется ''Акуна матата'', — вполне серьёзно пояснили наши дети. — ''Акуна матата'' означает ''нет проблем''.

Они к тому времени уже успели раз сто, наверное, посмотреть столь полюбившийся им мультфильм ''Король-Лев'', в котором фраза ''Акуна матата'' звучала каждые две минуты и служила героям сказочной истории объяснением их отношения к любым проблемам, возникающим на жизненном пути. ''Акуна матата'' говорили они по любому поводу, а часто и вовсе без всякого повода. Случилось ли что-то ужасное и непоправимое — ''Акуна матата'', всё равно ведь ничего уже исправить нельзя. Произошло ли нечто удивительное и приятное — ''Акуна матата'', радуйся жизни, наслаждайся тем, что она тебе дарит.

Не поверите, но эта фраза, позаимствованная авторами мультфильма из лексикона суахили, а затем перекочевавшая и в знаменитый мюзикл с прекрасными мелодиями Элтона Джона, вызвала громкий скандал. В Восточной Африке на языке суахили говорят почти 150 миллионов человек, и многие были возмущены тем, что студия Disney позволила себе запатентовать это распространённое в африканских странах выражение. Правда, скандал продлился недолго и был вскоре забыт на фоне всеобщей любви миллионов зрителей к истории о маленьком львёнке, сумевшем пройти множество страшных испытаний для того, чтобы, повзрослев, возглавить свой прайд, своё племя, свой львиный народ — и защитить его от злого и коварного льва-правителя, подлостью и предательством захватившего власть.

''Акуна матата… Акуна матата…'' Когда в лондонском Lyceum Theatre мы с детьми через несколько лет смотрели знаменитый мюзикл, билеты на который пришлось заказывать за несколько месяцев до приезда в Лондон, мне уже не нужно было объяснять, что означают слова ''Акуна матата'' и почему герои захватывающего действа произносят их по поводу и без

повода. Актёры, переодетые в костюмы африканских животных с большими, словно живыми масками, появлялись то на балконах, то прямо посреди театрального зала, то спускались с потолка, то выскакивали буквально из-под зрительских кресел — и задорно пели, зажигательно плясали, невольно вовлекая публику в этот сумасшедший радостный круговорот жизни. ''Акуна матата… Акуна матата…''

Всем сегодняшним именинникам, желая традиционно добра и счастья, хочу также пожелать посмотреть только что вышедший на экраны новый фильм ''Король-Лев''. Поверьте, получите огромное удовольствие. И вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

''Акуна матата… No problem… Все буде добре… Всё будет хорошо…''

Как всегда, искренне ваш

Александр ШВЕЦ
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