28 июля 2019

''Акуна матата… Акуна матата…'' Не знаю, всем ли из вас, друзья мои, знакомо значение этой фразы. Не уверен. Во всяком случае, я трактовку её впервые услышал от своих детей, с которыми мы какое-то время назад отправились в путешествие по Доминиканской Республике. Пофигизм и невероятное наслаждение жизнью, каждый день демонстрируемые местным населением, настолько бросались в глаза, что я начал было подыскивать этому удивительному их поведению филологическое обозначение.

Уж как-то невероятно легко они воспринимали окружающую их действительность. Причём, всех её проявлениях. И в неожиданно обрушившемся на наши головы проливном тропическом ливне, и в каких-то так или иначе возникающих бытовых проблемах, и в их обычной жизни — в лёгких хижинах с земляным полом, в беспечном школьном образовании деток, сидевших на уроках под кронами раскидистых деревьев, в шумном гоготании пёстрых птиц, перелетающих с банановых пальм на деревья, кусты и кустарники, сплошь усыпанные плодами киви, манго, ананасов и прочих совершенно невероятных плодов.

- Это называется ''Акуна матата'', — вполне серьёзно пояснили наши дети. — ''Акуна матата'' означает ''нет проблем''.

Они к тому времени уже успели раз сто, наверное, посмотреть столь полюбившийся им мультфильм ''Король-Лев'', в котором фраза ''Акуна матата'' звучала каждые две минуты и служила героям сказочной истории объяснением их отношения к любым проблемам, возникающим на жизненном пути. ''Акуна матата'' говорили они по любому поводу, а часто и вовсе без всякого повода. Случилось ли что-то ужасное и непоправимое — ''Акуна матата'', всё равно ведь ничего уже исправить нельзя. Произошло ли нечто удивительное и приятное — ''Акуна матата'', радуйся жизни, наслаждайся тем, что она тебе дарит.

Не поверите, но эта фраза, позаимствованная авторами мультфильма из лексикона суахили, а затем перекочевавшая и в знаменитый мюзикл с прекрасными мелодиями Элтона Джона, вызвала громкий скандал. В Восточной Африке на языке суахили говорят почти 150 миллионов человек, и многие были возмущены тем, что студия Disney позволила себе запатентовать это распространённое в африканских странах выражение. Правда, скандал продлился недолго и был вскоре забыт на фоне всеобщей любви миллионов зрителей к истории о маленьком львёнке, сумевшем пройти множество страшных испытаний для того, чтобы, повзрослев, возглавить свой прайд, своё племя, свой львиный народ — и защитить его от злого и коварного льва-правителя, подлостью и предательством захватившего власть.

''Акуна матата… Акуна матата…'' Когда в лондонском Lyceum Theatre мы с детьми через несколько лет смотрели знаменитый мюзикл, билеты на который пришлось заказывать за несколько месяцев до приезда в Лондон, мне уже не нужно было объяснять, что означают слова ''Акуна матата'' и почему герои захватывающего действа произносят их по поводу и без

повода. Актёры, переодетые в костюмы африканских животных с большими, словно живыми масками, появлялись то на балконах, то прямо посреди театрального зала, то спускались с потолка, то выскакивали буквально из-под зрительских кресел — и задорно пели, зажигательно плясали, невольно вовлекая публику в этот сумасшедший радостный круговорот жизни. ''Акуна матата… Акуна матата…''

Всем сегодняшним именинникам, желая традиционно добра и счастья, хочу также пожелать посмотреть только что вышедший на экраны новый фильм ''Король-Лев''. Поверьте, получите огромное удовольствие. И вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

''Акуна матата… No problem… Все буде добре… Всё будет хорошо…''

