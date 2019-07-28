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Украина

Бердичевский бандит, избивший бойца АТО, записал видео с угрозами его побратимам

22:41 28 июля 2019 779
Артур Сороченко
Инф. «ФАКТОВ»

Бандит из Бердичева Артур Сороченко, который недавно напал на ветерана войны с российской агрессией в Хмельницком, угрожает всем, кто попытается его найти.

На видео, которое разместил в Facebook Иса Украинец, Сороченко рассказывает, что его якобы пытались найти азовцы, и угрожает им, а также всем, кто попытается его найти. Кроме этого, преступник обещает финансовое вознаграждение за информацию.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как ранее выяснили «ФАКТЫ», бандит ведет на YouTube блог «Малыш & Бригада», в котором в основном обсуждает местные новости блатного мира и в блатном (или псевдоблатном) стиле общается с другими бывшими осужденными, часто унижая их.

Большая часть его «творческого наследия» посвящена перепалкам с группой таких же отсидевших блогеров, ведущих канал «МОПС БЭТЬ СТРИМ LIVE». Они обвиняют друг друга в разных грехах и обещают поймать и разобраться «по понятиям».

После избиения ветерана АТО всплыло еще одно видео, в котором утверждается: бывшего зэка, которого Квадрат в прямом эфире опоил боярышником, нашли мертвым на окраине Винницы. И блатное сообщество, которому тоже не чужд интернет, теперь обещает расправиться с популярным видеоблогером.

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