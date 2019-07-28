- 28.07 23:49 «Динамо» стало восьмикратным обладателем Суперкубка Украины
- 28.07 23:35 «Руки в крови»: в Румынии требуют наказать серийного убийцу-педофила
- 28.07 23:18 Суд обязал пересчитать голоса в округе, где проиграл Пашинский
- 28.07 23:00 «Динамо» обыграло «Шахтер» и завоевало восьмой Суперкубок Украины: хроника матча, видео голов
- 28.07 22:41 Бердичевский бандит, избивший бойца АТО, записал видео с угрозами его побратимам
- 28.07 21:46 "Я даже не знаю, как это комментировать": Бабченко раскритиковал протесты в Москве
- 28.07 20:56 Шустер вернулся в Украину и снова взялся за "Свободу слова"
- 28.07 20:47 «Динамо» – «Шахтер»: где смотреть онлайн битву за Суперкубок Украины
- 28.07 20:14 В центре Киева неизвестный в маске напал с ружьем на ювелирный магазин (видео, фото)
- 28.07 19:33 "Ответка" за "Нейму"?: Россия задержала украинское судно в Азовском море
- 28.07 19:03 Monatik, Настя Каменских и The Hardkiss: онлайн-трансляция гала-концерта «Черноморские Игры»
- 28.07 18:46 В Киеве простились с Романом Вирастюком
Бердичевский бандит, избивший бойца АТО, записал видео с угрозами его побратимам
Бандит из Бердичева Артур Сороченко, который недавно напал на ветерана войны с российской агрессией в Хмельницком, угрожает всем, кто попытается его найти.
На видео, которое разместил в Facebook Иса Украинец, Сороченко рассказывает, что его якобы пытались найти азовцы, и угрожает им, а также всем, кто попытается его найти. Кроме этого, преступник обещает финансовое вознаграждение за информацию.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Как ранее выяснили «ФАКТЫ», бандит ведет на YouTube блог «Малыш & Бригада», в котором в основном обсуждает местные новости блатного мира и в блатном (или псевдоблатном) стиле общается с другими бывшими осужденными, часто унижая их.
Большая часть его «творческого наследия» посвящена перепалкам с группой таких же отсидевших блогеров, ведущих канал «МОПС БЭТЬ СТРИМ LIVE». Они обвиняют друг друга в разных грехах и обещают поймать и разобраться «по понятиям».
После избиения ветерана АТО всплыло еще одно видео, в котором утверждается: бывшего зэка, которого Квадрат в прямом эфире опоил боярышником, нашли мертвым на окраине Винницы. И блатное сообщество, которому тоже не чужд интернет, теперь обещает расправиться с популярным видеоблогером.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...