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Госсекретарь EURACOAL назвал правильным применение формулы «Роттердам+» в импортном паритете
Введение импортного паритета при ценообразовании на уголь было единственно верным решением для Украины, привязка к индексу API — корректна. Об этом заявил генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс в интервью интернет-изданию delo.ua.
«Выбор API 2 оправдан… Индексом, принятым на европейском рынке угля, был API2, то есть среднее значение ежедневных оценок цен IHS McCloskey Coal и Argus Media для угля стандартного качества для доставки в определенные (быстрые) сроки в северо-западную Европу», — объяснил Риккетс.
Глава EURACOAL отметил, что введение в Украине формулы «Роттердам+», основанной на импортном паритете, позволило накапливать необходимые объемы угля и обеспечило предсказуемость цен, что, в свою очередь, позволило энергосистеме бесперебойно работать и спасло от краха угольную отрасль.
«Указанная методология ценообразования обеспечила некоторую краткосрочную предсказуемость. В целом индексация цен привела к такому состоянию цен на срочные контракты, которые дают возможность хеджировать риски. Прозрачность графика цен на срочные контракты дает покупателям и продавцам определенную степень уверенности в будущих ценах», — заявил Риккетс.
Напомним, ранее председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявлял, что государственные шахты с момента принятия формулы «Роттердам+» получили дополнительно более 10 миллиардов гривен.
Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков высказал мнение, что введение формулы «Роттердам+» позволило забыть о веерных отключениях электроэнергии в стране и ручном регулировании цен на уголь.
Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам+») утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен).
С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилось.
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