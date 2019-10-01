Здоровье и медицина

Как распознать опоясывающий лишай и каких ошибок важно избежать при его лечении, — врач

Обычно пациент, страдающий опоясывающим лишаем, удивляется, когда врач спрашивает, болел ли он ветрянкой. Но этот вопрос не случайный: у двух таких разных заболеваний один «виновник» — вирус герпеса. Он есть в организме почти каждого человека, но до поры до времени «дремлет» в нервных узлах. Выждав благоприятный момент, идет в атаку. Что заставляет опасный вирус активироваться?

— Как правило, это стресс, снижающий иммунитет, — объясняет врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы общественного здоровья Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. — А еще переохлаждение: человек посидел на сквозняке, под кондиционером, на холодной поверхности. Иногда, наоборот, активность герпеса вызвана перегревом.

Но в некоторых случаях причину выявить не можем. Например, приходит на прием пожилая женщина, которая на улицу не выходила, не переохлаждалась и не перегревалась. И почему-то вдруг у нее возник опоясывающий лишай.

— Чаще страдают пожилые люди. Почему?

- С одной стороны, с возрастом происходит снижение общего иммунитета, с другой — возможно, падает напряженность специфичной иммунной защиты. Если человек переболел ветрянкой в пять лет, то, понятно, что к 60 годам от титров защитных антител мало что осталось. Также нужно учитывать, что многие пожилые — домоседы, меньше общаются с другими людьми, реже бывают где-то в коллективе. Соответственно, встречаются с этим вирусом изредка, и уровень естественной вакцинации у них снижается.

— Как проявляется опоясывающий лишай?

— Человек жалуется, что на одной стороне тела возникают неприятные ощущения — жжение, зуд, боль. Спустя некоторое время появляются пузырьки, как при ветрянке. Их особенность в том, что они располагаются по ходу нервных веточек. Это четкий почерк опоясывающего лишая (герпес зостер). В большинстве случаев заболевание протекает достаточно благоприятно.

— Какие ошибки совершают люди, пытаясь справиться с опоясывающим лишаем?

- Главная ошибка — самолечение. Кто-то ставит горчичники, кто-то натирается мазями. Есть те, кто использует мочу или делает электропроцедуры. Многие люди считают, что любая боль в области поясницы — радикулит. Лечатся на свое усмотрение: согревают пораженное место компрессами, принимают горячую ванну, делают массаж.

Бывает, пациент рассказывает: поставил горчичники, а когда на следующий день появилась сыпь, принял ее за раздражение — реакцию на горчичник. И только спустя неделю пришел к врачу. В остром периоде мы обычно назначаем противовирусный препарат, который эффективно подавляет вирус герпеса, применяем лечение, убирающее симптомы: боль, отек, зуд.

В большинстве случаев опоясывающий лишай проходит бесследно, но иногда развивается постгерпетическая невралгия. Это неприятное состояние: высыпаний нет, человек чувствует себя практически здоровым, но беспокоит постоянная боль, которая плохо снимается обезболивающими и длится неделями, а то и месяцами. Такому пациенту требуется лечение специальными препаратами.

— Сухое тепло помогает уменьшить боль?

— Гораздо важнее содержать пораженную область в чистоте, а не закутывать ее в пояс из собачьей шерсти или пуховый платок. У человека, который пытается согреть спину, пузырьки могут вскрыться, что опасно. Также их нельзя ничем смазывать или протирать. Те, которые вскрылись, следует точечно прижигать, лучше всего зеленкой или фукорцином. С остальными ничего делать не надо, чтобы не усилить распространение сыпи.

— Как избежать появления опоясывающего лишая?

— Старайтесь не нервничать. Придерживайтесь позитивного мышления. Ешьте больше овощей и фруктов, богатых витаминами. Чаще бывайте на свежем воздухе. Высыпайтесь: ночной сон должен длиться не менее семи-восьми часов. Разумно чередуйте труд и отдых. Окружайте себя людьми, с которыми приятно общаться.

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