Наука и технологии

С 30 сентября по 1 октября в Киеве проходил Uber Smart Mobility Hackathon. Он состоялся на базе KYIV SMART CITY FORUM 2019, организатором которого выступили представители столичной власти и городской инициативы KYIV SMART CITY. Главным событием хакатона стало соревнование между украинскими IT-специалистами за призовые 5 тыс. долларов от компании Uber. Задача конкурса состояла в разработке предложений для решения проблемы чрезмерного трафика в Киеве.

По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, который был в составе жюри конкурса, Киев и в дальнейшем будет поддерживать проведение подобных хакатонов, ведь они помогают найти оптимальные ИТ-решения и привлечь лучшие идеи для создания полезных электронных сервисов в городе. Он также добавил, что предложения участников этого соревнования позволят усовершенствовать городскую транспортную систему в Киеве.

«Я рад, что украинское ИТ-сообщество, которое входит в число сильнейших в мире, участвует в развитии разумных транспортных решений. Эта сфера — одна из приоритетных для столицы, поэтому мы охотно рассмотрим идеи участников хакатонов и будем рады инициативам разработчиков, которые помогут нам сделать систему городского транспорта совершенной», — отметил Юрий Назаров.

Всего в соревновании приняли участие 12 команд, которые на протяжении 30 часов разрабатывали технологические решения на основе данных о трафике, предоставленных компанией Uber. Участники должны были предложить инновационные подходы для решения проблем с пробками, нехваткой парковок и загрязнением воздуха в Киеве. Оценивали участников по следующим критериям: целесообразность, технологичность, полнота и совместимость с имеющимся решением, дизайн решений, презентация проекта. В итоге, победителем стала команда № 5 (Алексей Дубок, Владислав Ткачук, Андрей Зеленецкий, Анна Кузьменко, Артем Кузьменко), которая представила проект поиска оптимальных координат для места проживания, основываясь на данных о регулярных передвижения гражданина (офис, школа, больница и т. д. ). Награждение победителей состоялось на главной сцене Kyiv Smart City Forum 2019.

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