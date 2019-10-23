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Импорт электроэнергии из РФ разрушит энергетическую отрасль Украины и остановит евроинтеграцию
Импорт электроэнергии из России угрожает Украине разрушением энергетической отрасли и остановкой евроинтеграции. Страна также попадет в энергозависимость от Кремля. Об этом заявил народный депутат Украины Валентин Наливайченко, отвечая на вопрос Информационного бюллетеня «ІСС Ukraine».
«Главные угрозы — это разрушение нашей энергобезопасности и потеря энергетической независимости. Это ударит по украинским компаниям, в частности, по „Энергоатому“, который производит 53% электроэнергии Украины. Пострадают и наши шахтеры, обеспечивающие углем тепловые электростанции. Как член парламентского комитета по вопросам евроинтеграции хочу отметить еще один риск. Импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу вхождения Украины в единую энергосистему Евросоюза в 2023 году. Ведь по условиям интеграции за год до этого энергетическая система Украины должна работать автономно», — заявил Наливайченко.
Он также отметил, что не менее опасна коррупционная угроза, ведь восстановление импорта электроэнергии из РФ пролоббировал председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус в интересах бизнесмена Игоря Коломойского.
«Вижу еще одну угрозу — коррупционную. С подачи руководителя комитета ВР по вопросам энергетики, депутата от фракции «Слуга народа» Андрея Геруса, с 1 октября Украина после четырехлетнего перерыва возобновила поставки электроэнергии из России. Импорт осуществляется через компанию «Юнайтед Энерджи», — отметил Наливайченко.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.
С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВтч до 4,5 млн кВтч в сутки.
Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия делает Украину энергозависимой, чтобы иметь возможность давить на украинскую власть. И напомнил, что «энергетическое оружие» в Кремле уже использовали против Украины не раз. По его мнению, импорт электроэнергии из России — это еще один шаг, которым увеличивается наша зависимость от РФ и который будет иметь негативные последствия не только для энергетической отрасли, но и страны в целом.
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