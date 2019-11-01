Деньги

Доллар снова ниже 25: в чем причина и что будет дальше

Курсы доллара и евро снова снизились. Всего за два дня, с 30 октября, американская валюта подешевела на 29 копеек, опустившись ниже психологический отметки 25 грн за доллар, а европейская валюта подешевела на 18 копеек. Так, 1 ноября НБУ установил официальный курс на уровне 24,82 грн за доллар и 27,68 грн за евро. На наличном рынке иностранная валюта также дешевеет. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,62 грн, купить — по 24,90 грн, евро — сдать по 27,37 грн, купить — по 27,78 грн.

— На текущей неделе динамика изменения курса гривни была крайне низкой, курс держался у отметки в 25 гривен за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Под конец недели гривня продолжила укрепляться до отметки в 24,8 грн за доллар.

Минфин во вторник привлек на прошедших аукционах 1,574 млрд грн по сравнению с 3,012 млрд грн на предыдущих аукционах. Это был первый аукцион после объявления НБУ решения о снижении учетной ставки с 16,5% до 15,5%. Несмотря на слабые результаты по привлечению средств, Минфин снизил ставки по нашим долговым обязательствам.

На следующей неделе планируется еще один аукцион, а значит, можно ожидать увеличения спроса на гривню и ее укрепление до отметки в 24,6 грн за доллар.

Дальнейшее снижение курса доллара прогнозируют и другие эксперты.

— Курс с утра в пятницу, 1 ноября, на уровне 24,7 гривни за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это происходит на фоне сообщения о том, что платежеспособные банки Украины за первые девять месяцев 2019 года получили более 1,9 млрд долларов прибыли, то есть более чем в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Новости предыдущих дней продолжают нести позитив рынку. Приток внешних инвестиций сохраняется, что поддерживает гривню. Вероятно, в ближайшее время гривня войдет в более широкий диапазон движения, и ее курс будет находиться в коридоре 24,6−24,8 грн за доллар.

На фоне укрепления курса национальной валюты, улучшаются и многие финансовые и экономические показатели в стране. В своем октябрьском ежеквартальном инфляционном отчете Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция снизится до 6,3% к концу нынешнего года, а к концу 2020 года достигнет 5%. Также Нацбанк повысил прогноз роста ВВП в 2019—2021 годах. По октябрьским расчетам банкиров, экономика вырастет на 3,5% в течение этого и следующего годов (предыдущий прогноз — 3,0% и 3,2% соответственно), а в 2021 году — на 4% (предыдущий прогноз — 3,7%).

В отчете НБУ подчеркивается, что темпы роста экономики на уровне 3% недостаточны, чтобы догнать соседние европейские страны. В НБУ считают, что ускорить развитие можно с помощью ключевых внутренних реформ и судебной реформы. Кроме того, для существенного экономического прорыва ежегодные темпы роста инвестиций должны в среднем превышать 20%, а их доля в ВВП должна составлять 25−30%.

Однако в НБУ признают, что в III квартале нынешнего года рост экономики замедлился из-за ослабления отдельных показателей базовых видов деятельности. Роль внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного, в поддержке экономического роста оставалась определяющей. Об этом свидетельствовали высокие темпы роста внутренней торговли, транспорта и строительства. Сохранились также высокие темпы роста в сельском хозяйстве, учитывая высокий урожай поздних зерновых и масличных культур. Зато ухудшилась ситуация в промышленности на фоне менее благоприятных внешних условий для экспортеров.

При этом, по данным НБУ, в последнее время заметно улучшилась ситуация в банковском секторе. В январе-сентябре 2019 года платежеспособные банки получили 48,35 млрд грн чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам трех кварталов 2018 года банковская система получила чистую прибыль в размере 10,9 млрд грн.

«В целом доходы банков за девять месяцев текущего года выросли на 28% до 184 млрд грн, расходы — на 2% до 135,6 млрд грн, — сообщает пресс-служба Национального банка Украины. — Высокую динамику доходов банков определил рост чистых процентного и комиссионного доходов банков — на 18% до 59,5 млрд грн и на 14% до 32,3 млрд грн соответственно благодаря стремительному развитию потребительского кредитования и безналичных операций с населением».

Кроме того, высокие показатели банковского сектора обусловлены существенной прибылью от торговых операций государственных банков, в частности, от валютной переоценки. В целом результат всех банков от переоценки и от операций купли-продажи валюты оказался на 14,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 5 ноября 2019 года НБУ отменяет ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга. Напомним, что до 5 ноября еще действует запрет на покупку гражданами валюты в эквиваленте более 150 тысяч гривен в день.

Также прекращает действовать требование о представлении физическими лицами в банки документов, подтверждающих основания для покупки безналичной иностранной валюты.

Фото Ирины ТЕМИРОВОЙ, «ФАКТЫ»

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