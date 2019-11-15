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- 13:00 Импорт электроэнергии из РФ по правке Геруса срывает планы «Энергоатома» по привлечению иностранных средств
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Импорт электроэнергии из РФ по правке Геруса срывает планы «Энергоатома» по привлечению иностранных средств
Из-за импорта российской электроэнергии «Энергоатом» не сможет выйти на международные рынки для привлечения финансирования. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.
Эксперт сообщил, что «Энергоатом» заявил о намерении привлечь финансирование на международных рынках капитала путем выпуска облигаций для участия в кредите (LPN) с помощью специально назначенного лица (SPV) с листингом на Лондонской фондовой бирже. Но, по его мнению, реализовать это компания не сможет.
«Ничего не получится, скажу я вам. А почему? А потому что Герус. Если взглянуть на баланс продажи объема электроэнергии, то можно констатировать факт, что „Энергоатом“ не может распродать объемы своей доступной мощности на рынке на сутки вперед. Это происходит в условиях продолжения импорта электроэнергии с территории Таможенного союза (России и Беларуси) и текущего объема потребления электроэнергии в Объединенной энергетической системе Украины», — написал Корольчук.
По его информации, если еще в последней декаде октября «Энергоатом» продавал ориентировочно 80% своих мощностей в сегменте рынка «на сутки вперед», то с началом активной фазы импорта электроэнергии из России может продавать лишь 30% своих мощностей в этом сегменте. В отдельные дни продажи составляли вообще буквально пару процентов.
«Фактически можно только процитировать слова президента „Энергоатома“ Юрия Недашковского, который констатировал, что импорт электроэнергии из России и Беларуси на данный момент вытеснил „Энергоатом“ с рынка „на сутки вперед“ (РДВ) из-за заявленной очень низкой цены на электроэнергию», — пояснил Корольчук.
Эксперт считает, что в результате этого «Энергоатом» потеряет существенную часть доходов.
«Конечно, АЭС будут стоять и не упадут. Но прибыли государственного «Энергоатома» таки упадут. И кому тут говорить «спасибо»?
Напомним, с 1 октября благодаря «поправке Геруса» началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сутки.
7 ноября руководитель НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук признал, что из-за импорта электроэнергии из РФ пришлось ограничивать производство электроэнергии на украинских станциях. А президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил о демпинге импортеров российской электроэнергии на украинском рынке, отметив, что объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.
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