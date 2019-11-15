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Кабмин определился с новым главой "Укравтодора" и своим представителем в Раде
Кабинет Министров утвердил новым представителем в Верховной Раде 43-летнюю народного депутата из фракции «Слуга народа» Елену Шуляк (на фото). Напомним, она заменила Ирину Верещук, которая 15 ноября сложила полномочия представителя КМ в парламенте.
О Шуляк известно, что она окончила факультет экономики и управления в строительстве Украинского транспортного университета, а также Международный институт менеджмента по специальности «Магистр бизнес-администрирования».
Во время учебы проходила стажировку в Carnegie Mellon Tepper school of business, Summer program — Courses in International Finance, Persuasive Presentation, leadership, operations, Marketing, Communications and the International Strategic Competition.
Имеет десятилетний опыт работы в девелопменте недвижимости и строительстве на руководящих должностях. В частности, возглавляла наблюдательный совет Украинского строительного сообщества.
Кроме того, Кабинет Министров определился с кандидатурой для назначения на пост главы корпорации «Укравтодор». Им станет № 30 в списке партии «Слуга народа», эксперт IT-рынка и рынка мобильной связи Александр Кубраков.
Ему 37 лет, является уроженцем Першотравенска Днепропетровской области. Выпускник Киевского Национального экономического университета (специальность маркетолога), а также прошел краткосрочную программу в Harvard Kennedy School. Принимал участие в реализации проектов «Домашний Интернет», «Транспортная стратегия Киева». Руководитель сектора IT-Telecom Офиса эффективного регулирования BRDO.
Отметим, что теперь Кубракову придется сложить полномочия народного депутата.
Напомним, ранее Кабмин принял решение об увольнении предыдущего главы «Укравтодора» Славомира Новака.
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