Объявлены номинанты на "Грэмми": кто фаворит, а кого прокатили

Шоу-бизнес

В среду, 20 ноября, в США объявили претендентов на самую престижную музыкальную премию в мире — «Грэмми». Она будет вручаться уже в 62-й раз. Церемония пройдет 26 января 2020 года в Лос-Анджелесе. Именно тогда мы узнаем имена победителей во всех 84 категориях.

На протяжении многих лет «Грэмми» вручали в феврале. Однако теперь дату сдвинули на более ранний срок. Произошло это из-за решения Американской киноакадемии проводить церемонию «Оскар-2020» во второе воскресенье февраля. Этот перенос повлиял на весь привычный график шоу-бизнеса.

Ведущей 62-й церемонии «Грэмми» будет известная американская певица Алиша Киз. В ее активе 15 «золотых граммофонов» (так традиционно выглядит статуэтка «Грэмми»).

В этот раз абсолютным лидером по количеству полученных номинаций стала Lizzo (на фото в заголовке). Настоящее имя 31-летней певицы из Детройта — Мелисса Вивиан Джефферсон. Она претендует на «Грэмми» в восьми категориях.

По шесть номинаций собрали Билли Айлиш и рэпер Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл). Это очень молодые исполнители. Мисс Айлиш 18 декабря исполнится 18 лет. Она может побить рекорд, принадлежащий Тейлор Свифт, которая в 2010 году получила «Грэмми» в номинации «Лучший альбом года», и ей тогда было 20 лет. А Билли будет всего 18, когда она может завоевать «золотой граммофон» за свой дебютный диск Билли When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Ценителей музыки удивило отсутствие среди претендентов многих имен, которые гремели на протяжении всего 2019 года. Никто не может объяснить, по какой причине не попали в список номинантов в главных категориях Эд Ширан, Марен Моррис, Брюс Спрингстин, группа BTS.

Зато четыре номинации заработала Бейонс, которая в 2019 году не записала ни одной новой песни! Поп-диву не забыли благодаря художественному фильму «Король Лев» и документальной ленте Homecoming, рассказывающей о концерте певицы. Теперь у Бейонс в активе 70 номинаций на «Грэмми» за всю ее карьеру. Она приблизилась к абсолютному рекорду, установленному Куинси Джонсом. У него 80 номинаций.

Ликуют фанаты Арианы Гранде. Певица представлена в четырех главных категориях в этот раз — лучший альбом, запись года, лучшее поп-соло и лучший поп-альбом. Ее нет только в номинации «Лучшая песня года».

А вот песня Lizzo под названием Truth Hurts в этом номинации есть, хотя она была выпущена в 2017 году. Академия звукозаписи объяснила свое решение тем, что этот хит появился два года назад как сингл. Lizzo включила его в альбом только в 2019 году. Следовательно, песня имеет право претендовать на «Грэмми».

Похожий казус случился и с альбомом, который является саундтреком к нашумевшему фильму «Звезда родилась». Картина с Брэдли Купером и Леди Гагой вышла в прокат в 2018 году. Песня Shallow получила «Грэмми» в феврале 2019 года. Жаркое исполнение хита на церемонии убедило всех в том, что у Леди Гаги и Брэдли роман. Неужели академики снова захотели увидеть их дуэт на сцене?! Объяснение такое же, как и в случае с Lizzo. Shallow была выпущена как сингл. Ее в этом году не рассматривают. А диск с саундтреком вышел в 2019 году. Его и включили в число номинантов.

Перечислять претендентов во всех 84 категориях — дело неблагодарное. Назовем только основные номинации.

Альбом года

I, I, — группа Bon Iver

Norman Fucking Rockwell — Лана дель Рей

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — Билли Айлиш

ThankU, Next- Ариана Гранде

Cuz I Love You — Lizzo

7 — Lil Nas X

Father of the Bride — группа Vampire Weekend

I Used to Know Her — H.E.R. (настоящее имя Габриелла Уилсон, 22-летняя певица из Калифорнии)

Запись года

Hey Ma — Bon Iver

Bad Guy — Билли Айлиш

7 Rings — Ариана Гранде

Hard Place — H.E.R.

Talk — Халид

Old Town Road — Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус

Truth Hurts — Lizzo

Sunflower — Post Malone и Swae Lee

Песня года

Always Remember Us This Way — Леди Гага

Bad Guy — Билли Айлиш

Bring My Flowers Now — Таня Такер

Hard Place — H.E.R

Lover — Тейлор Свифт

Norman Fucking Rockwell — Лана дель Рей

Someone You Loved — Льюис Капальди

Truth Hurts — Lizzo

Лучшее поп-соло

Spirit — Бейонс

Bad Guy — Билли Айлиш

7 Rings — Ариана Гранде

Truth Hurts — Lizzo

You Need to Calm Down — Тейлор Свифт

Лучший поп-альбом

The Lion King: The Gift — Бейонс

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — Билли Айлиш

ThankU, Next- Ариана Гранде

No.6 Collaborations Project — Эд Ширан

Lover-Тейлор Свифт

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой

Boyfriend — Ариана Гранде и Social House

Sucker — группа Jonas Brothers

Old Town Road — Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус

Sunflower — Post Malone и Swae Lee

Señorita — Шон Мендес и Камила Кабельо

