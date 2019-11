Несмотря на то, что новинки моды от известных дизайнеров всегда привлекают внимание, не все они вызывают однозначный восторг и одобрение публики. Так, недавно испанский модный бренд Loewe оказался в центре скандала из-за своей новой коллекции William De Morgan. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на CNN.

A luxury fashion house has apologized after being criticized for selling an ensemble resembling concentration camp uniforms from the Holocaust. https://t.co/xzqzR7TGFq