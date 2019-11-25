Мир

Несмотря на то, что новинки моды от известных дизайнеров всегда привлекают внимание, не все они вызывают однозначный восторг и одобрение публики. Так, недавно испанский модный бренд Loewe оказался в центре скандала из-за своей новой коллекции William De Morgan. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на CNN.

A luxury fashion house has apologized after being criticized for selling an ensemble resembling concentration camp uniforms from the Holocaust. https://t.co/xzqzR7TGFq — CNN (@CNN) 23 ноября 2019 г.

Дело в том, что часть предметов одежды и аксессуаров в коллекции выполнена в полоску. И те рубашки и брюки, что были выдержаны в черно-белых цветах, оказались очень похожи на форму узников нацистских концлагерей во время Второй мировой войны, в которых погибли миллионы евреев.

Первыми внимание на скандальную расцветку одежды обратили американские дизайнеры, выступающие в Instagram под общим именем Diet Prada. «Невозможно увидеть что-либо кроме формы концлагеря в этом ансамбле из капсюльной коллекции William De Morgan, призванной «проявить свободу воображения», — говорится в их блоге. По их словам, выбранные брендом цвета и пропорции вызывают тревогу, и «простора для воображения не остается». Впрочем, блогеры тут же отмечают, что подобные казусы периодически происходят с модными домами, и повергшаяся критике одежда быстро уничтожается. Так было, например, с пижамами от компании Zara и майками от Urban Outfitters.

Их критику поддержали и другие пользователи соцсетей. «Это просто сбивает меня с толку. Как целая команда людей упускает из виду такое сходство в дизайне с самым ужасающим событием XX века», — пишет один из них. «Это один из самых плохих вкусов, которые я когда-либо видел», — отмечает другой. «Это дизайн, который навсегда нужно оставить в стороне, он никогда не будет нормальным», — считает третий.

В результате руководству компании пришлось принести свои извинения и снять эти предметы одежды с продажи.

«Мы обратили внимание, что некоторые образцы из нашей коллекции, посвященной британскому художнику-керамисту XIX века Уильяму де Моргану (каждый год Loewe выбирает одного из известных мастеров прошлого и посвящает ему очередную коллекцию), могут быть неверно истолкованы и ассоциироваться с одним из самых одиозных моментов в истории человечества. Это никогда не было нашим намерением, мы приносим свои извинения всем, кто может почувствоваться себя задетым, посчитать, чтобы мы были непочтительны к памяти (жертв Холокоста)», — отметили в компании.

Также в Loewe добавили, что указанные образцы были тут же изъяты из магазинов, а их изображения удалены с сайта. Впрочем, эти фотографии еще можно найти в интернете, в соцсетях, на страницах тех, кто не оценил идею испанских дизайнеров.

В отличие от подобных неприятных инцидентов, в мире моды встречаются и приятные события. Так, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Татьяна Кодзаева из Ивано-Франковска стала самым влиятельным фэшн-блогером по версии Миланской недели моды. Такой вердикт вынесли эксперты Европейского союза моды из 11 стран. Свою страницу в соцсетях Татьяна завела еще в 17 лет. На ней красивые фото, модные образы и советы. О том, что за ней следят эксперты, Татьяна даже не догадывалась, пока не получила приглашение в Милан.

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