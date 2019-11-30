5 декабря 2019

Те немногие эксперты в области фарфорового антиквариата, которым довелось видеть эту старинную японскую вазу вживую, с восторгом называли её уникальной, неповторимой, невероятной. Я не отношу себя к большим знатокам японского фарфора. При этом должен признаться, что и мне ваза очень нравится. Иначе, скажите, зачем нужно было приобретать её в нашу коллекцию?

Если вы спросите меня, хотел бы ли я когда-нибудь узнать о том, что уникальность этого не очень крупного, но необыкновенно красивого произведения может быть оценена на каком-либо известном аукционе в баснословную сумму (как это порой случается в последнее время), отвечу так: конечно, не отказался бы. Хотя никаких иллюзий на этот счёт не строю. Более того, не было в моей практике ещё ни одного (!) случая, когда бы, приобретая для коллекции редкую фарфоровую работу, я планировал продать её затем с какой-либо выгодой. Выгода для меня может быть только одна — дождаться открытия музея и порадовать соотечественников возможностью в Киеве, а не где-нибудь в Нью-Йорке, Шанхае, Валенсии, Берлине или Неаполе, наслаждаться лучшими образцами мирового фарфорового искусства.

Сегодня, в день рождения знаменитого аукционного дома «Кристис», основанного лондонским антикваром Джеймсом Кристи 5 декабря 1766 года, мне припомнилась недавняя громкая история с исчезновением знаменитой картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Об этом ещё полгода назад трубили все крупнейшие мировые издания. Пикантности этой истории придавало то, что открытие филиала Лувра в столице Арабских Эмиратов Абу-Даби связывали с тем, что там среди многих шедевров мировой живописи будет представлен и «Спаситель мира». Лувр на Ближнем Востоке с помпой был открыт, но обещанного произведения Леонардо да Винчи никто там так и не увидел. Мы с супругой и дочерью, специально поехав в Абу-Даби, были разочарованы отсутствием обещанной красоты и покидали ближневосточный Лувр с привкусом горечи в душе. Это было понятно. Многим ценителям искусства, и нам в том числе, хотелось воочию убедиться не столько в гениальности да Винчи (в чем, как вы понимаете, никто и не сомневался), сколько в мастерстве специалистов аукционного дома «Кристис», сумевших продать за 450 миллионов долларов отреставрированную работу, которая, по мнению самых авторитетных экспертов, не могла стоить больше 100 миллионов.

Недавно стало известно о том, что самая дорогая в истории мировой живописи картина никуда не исчезала. Она хранится на яхте наследного принца Саудовской Аравии и будет находиться там, пока в Эль-Мадине не завершится строительство культурного центра, в котором этому шедевру будет отведена особая роль.

Что ж, придётся подождать… А пока позвольте пожелать добра и счастья нашим сегодняшним именинникам. А вам, друзья мои, хорошего дня.