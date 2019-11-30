6 декабря 2019

Конечно же, прочитав начало этого поста и внимательно присмотревшись к фотографии редкой фарфоровой композиции, с которой я решил вас сегодня познакомить, вы вправе задаться вопросом: какая между ними связь? И хотя речь пойдёт о нашем с детьми путешествии в столицу Доминиканской Республики, а вы перед собой видите сюжет, посвящённый одному из крупнейших городов Мьянмы (бывшей Бирмы), связь между ними всё-таки существует. И самая, что ни есть, прямая. Впрочем, всё по порядку.

До Санто-Доминго мы добирались достаточно долго. Благо, микроавтобус, нанятый нами заранее, оказался весьма комфортным, а русскоговорящий гид словоохотливым и на удивление хорошо знающим своё дело. Так что несколько часов пути от пляжного побережья к месту высадки на острове Гаити легендарного мореплавателя и первооткрывателя Христофора Колумба, пролетели практически незаметно. О подвигах Колумба мы были наслышаны давно. И во время прежних путешествий по Испании, Португалии и Италии с интересом узнавали всё новые и новые подробности о его открытиях. К тому же, во время перелёта из Парижа в Гаити нам пришлось пережить незапланированную посадку огромного ''Боинга'' на маленький островок Санта-Мария в океане, названный в честь затонувшего в тех местах во время страшного шторма командорского корабля Христофора Колумба.

Слава Богу, наши приключения завершились благополучно. И, освоившись на острове, мы первым делом отправились в Санто-Доминго, в знаменитый музей, построенный к 500-й годовщине открытия Колумбом Америки. Если смотреть на это необычное музейное сооружение с высоты птичьего полёта, то оно очень похоже на католический крест правильной формы. В бесчисленном количестве залов собрано всё, что прямо или косвенно относится к эпохе открытия Колумбом не столько всей Америки, сколько острова Гаити, первоначально названного им Эспаньолой, что в переводе с испанского означает ''Маленькая Испания''. Произошло это событие 6 декабря 1492 года, ровно на 40-й день после того, как Колумб открыл другой большой остров под названием Хуана (нынешняя Куба).

Не буду нагружать вас множеством сведений об истории восстаний и революций, происходивших на Гаити с такой же регулярностью, с какой остров попеременно оказывался в руках то испанских, то французских колонизаторов. Скажу лишь, что сегодня на острове расположены два государства — беднейшая Республика Гаити и Доминиканская Республика, сумевшая создать прекрасную туристическую инфраструктуру с элитными отелями и невероятно красивыми пляжами, которая позволяет стране если и не процветать, то во всяком случае жить достаточно обеспечено.

А теперь по поводу достаточно редкой фарфоровой работы ''По дороге на Мандалай''. Увидев её в одном из антикварных магазинов Санто-Доминго, я долго пытался убедить продавцов отдать мне её за ту цену, которую они назовут. Вы не поверите, но они так и не смогли назвать стоимость композиции, много лет пылившейся у них на полке, не вызывая интереса у местных коллекционеров. Так и пришлось уехать нам из Доминиканской Республики без этого фарфорового чуда. Зато любовь с первого взгляда, которую мне посчастливилось пережить при встрече с этой работой, не позволила прекращать поиски её до тех пор, пока композиция ''По дороге на Мандалай'' таки не оказалась в нашей коллекции. Но это уже совсем другая история…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.