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Мир

Страшный смог возвращается: дым от лесных пожаров в Австралии скоро совершит полный оборот вокруг Земли

5:41 15 января 2020 106
Пожары в Австралии
Инф. «ФАКТОВ»

Дымовой шлейф от лесных пожаров в Австралии, где выгорела территория, вдвое превышающая площадь Бельгии, в ближайшее время совершит полный оборот вокруг Земли.

Об этом говорится в заявлении NASA (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства).

Эксперты агентства отмечают, что к 8 января шлейф дыма уже преодолел полпути вокруг Земли.

«Ожидается, что дым пройдет по крайней мере один полный круг вокруг земного шара и снова вернется в Австралию», — говорится в отчете NASA.

Кроме того, эксперты NASA указывают, что дым способствует образованию большого числа кучевых облаков. Эти облака затем вызывают так называемые сухие грозы — с молниями, но без осадков.

Столь широкое распространение дыма объясняется тем, что после попадания в стратосферу его частицы могут распространяться на расстояние тысячи километров от своего источника, влияя на атмосферные условия во всем мире, пояснили в NASA.

Дым уже изменил цвет неба в Южной Америке и отрицательно повлиял на Новую Зеландию, вызвав серьезные проблемы с качеством воздуха. Кроме того, в этой стране частицы дыма заметно окрасили снег на горных вершинах — они потемнели.

О том, как выглядят масштабные австралийские пожары из космоса показал находящийся на борту МКС астронавт Лука Пармитано.

Лука сообщил, что во время движения космической станции на запад, астронавты наблюдают сверхбольшое пепельное облако. Оно густо укрывает австралийский континент.

Пармитано добавил, что ранее ему и его коллегам ни разу не удавалось увидеть ничего подобного. Он считает ситуацию в Австралии огромной катастрофой.

Напомним, что к тушению пожаров в Австралии привлекли около 3 тысяч военных. Согласно последним данным, в огне погибли 24 человека и более 1 млрд животных. На устранение последствий стихийного бедствия власти Австралии выделят около $ 1,4 млрд.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин заявил о том, что Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, живущих в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.

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