Звук имеет значение: ученые выяснили, как сигнал будильника влияет на здоровье человека

Мир

Самочувствие человека в течение дня зависит не только от того, каким крепким и приятным был его сон, но и от ряда других факторов, в том числе и звона будильника, который звенит в спальне.

К такому выводу пришли ученые Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии, пишет CNBC.

Исследователи доказали, что резкие сигналы будильника могут нарушать мозговую деятельность, в частности когнитивные функции и нервную систему, что может стать причиной низкой работоспособности в течение первых четырех часов.

В то же время если вместо сигнала будильника поставить мелодичную композицию, то это поможет постепенно и эффективно перейти в работоспособное состояние и оставаться бодрыми долгое время.

Специалисты привели пример композиций, которые положительно влияют на организм человека во время пробуждения. Это"Good Vibrations" группыThe Beach Boys или"Close to Me" из репертуара The Cure.

А вот громкость сигнала или его продолжительность не влияли на инерцию сна.

«Не пытайтесь подобрать самый гадкий и противный звук для того, чтобы проснуться вовремя — это плохо для вашей нервной системы, мозга и работоспособности», — рекомендуют исследователи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что недостаток сна чреват депрессией и лишним весом, поэтому нужно помогать организму полноценно отдохнуть.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter