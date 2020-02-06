- 01:27 Коронавирус убивает: количество жертв пневмонии нового типа в Китае снова увеличилось
- 01:12 Звук имеет значение: ученые выяснили, как сигнал будильника влияет на здоровье человека
- 00:27 Счастливы вместе: "Даша Букина" тайно вышла замуж и обвенчалась с личным помощником Романом
- 05.02 23:53 Пленники коронавируса: на карантин отправлен еще один огромный круизный лайнер
- 05.02 23:28 Полиция запустила мобильное приложение для застрявших в снегу водителей
- 05.02 23:16 Сенат США принял решение по импичменту Трампа
- 05.02 22:53 Забрали флэшку со свадебными фото: на "1+1" рассказали, чем закончились обыски СБУ
- 05.02 22:09 Авария в аэропорту Стамбула: появились данные о жертвах
- 05.02 21:57 Украинский консул попал в секс-скандал в Молдове
- 05.02 21:51 Убила и осталась на свободе: одесский суд принял сторону женщины, зарезавшей мужа-тирана на глазах у детей
- 05.02 21:18 День ангела Ксении и Оксаны: душевные поздравления и яркие открытки
- 05.02 21:14 «Не думал, что выберусь живым»: полицейский, спасший заложницу в Харькове, получил награду
Звук имеет значение: ученые выяснили, как сигнал будильника влияет на здоровье человека
Самочувствие человека в течение дня зависит не только от того, каким крепким и приятным был его сон, но и от ряда других факторов, в том числе и звона будильника, который звенит в спальне.
К такому выводу пришли ученые Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии, пишет CNBC.
Исследователи доказали, что резкие сигналы будильника могут нарушать мозговую деятельность, в частности когнитивные функции и нервную систему, что может стать причиной низкой работоспособности в течение первых четырех часов.
В то же время если вместо сигнала будильника поставить мелодичную композицию, то это поможет постепенно и эффективно перейти в работоспособное состояние и оставаться бодрыми долгое время.
Специалисты привели пример композиций, которые положительно влияют на организм человека во время пробуждения. Это"Good Vibrations" группыThe Beach Boys или"Close to Me" из репертуара The Cure.
А вот громкость сигнала или его продолжительность не влияли на инерцию сна.
«Не пытайтесь подобрать самый гадкий и противный звук для того, чтобы проснуться вовремя — это плохо для вашей нервной системы, мозга и работоспособности», — рекомендуют исследователи.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что недостаток сна чреват депрессией и лишним весом, поэтому нужно помогать организму полноценно отдохнуть.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт