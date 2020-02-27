Из-за коронавируса показ новой коллекции Джорджио Армани в Милане прошел без зрителей

Шоу-бизнес

Февраль по праву считается одним из самых модных месяцев года. Традиционно в конце зимы проходят главные Недели моды. Париж, Нью-Йорк, Лондон, Милан — эти города превращаются в подиумы, на которых демонстрируются одна за другой сотни новых коллекций, созданных известными дизайнерами.

Нынешний год не стал исключением. В конце января прошла Неделя высокой моды в Париже. С 6 по 13 февраля показы проходили в Нью-Йорке. 14 февраля эстафету принял Лондон. 18 февраля первую коллекцию показали в Милане. Оттуда модницы отправились снова в Париж, где 24 февраля стартовала неделя прет-а-порте. Эммануэль и Брижит Макрон даже устроили прием для звезд мира моды.

И все же 2020 год оказался особенным. Свои коррективы внесла эпидемия коронавируса. COVID-19 добрался до Италии в то самое время, когда Неделя моды в Милане была в разгаре. Знаменитый модельер Джорджио Армани принял неожиданное решение проводить показ своей новой коллекции без зрителей. «Это делается с учетом безопасности самих гостей, чтобы им не пришлось находиться в чересчур людных местах», — подчеркивалось в специальном пресс-релизе.

Посмотреть коллекцию Армани можно было в стриминговом режиме на сайтах Armani в Facebook и Instagram. Модели дефилировали в пустом зале. Необычный показ состоялся 23 февраля.

Одной из звезд состоявшихся показов стала супермодель Ирина Шейк. 6 января ей исполнилось 34 года. Свое триумфальное дефиле она начала еще в Париже во время прощального показа Жан-Поля Готье. Знаменитый французский кутюрье принял неожиданное решение завершить карьеру и показал последнюю коллекцию, пригласив принять участие в этом шоу всех моделей, вдохновлявших его на протяжении нескольких десятков лет.

Ирина Шейк

С большим успехом в Милане прошел показ новой коллекции Versace. На подиуме были самые востребованные на сегодняшний день манекенщицы, в том числе 18-летняя Кайя Гербер, дочь знаменитой супермодели Синди Кроуфорд. Девушка эффектно продемонстрировала главные «фишки» нынешнего сезона, предлагаемые Versace — мини-платья с броским принтом и яркие искусственные шубки. Коллекция выдержана в стиле 70-х.

Кайя Гербер продемонстрировала главные «фишки» Versace — мини-платья с броским принтом и яркие искусственные шубки

Попасть на показ Versace жаждали многие знаменитости. В числе счастливиц оказалась 28-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски. Она пришла в коротком ярко-красном платье из предыдущей коллекции итальянского Дома моды. За кулисами Донателла Версаче с радостью позировала фотографам с Эмили.

Эмили Ратаковски и Донателла Версаче

Одним из наиболее ярких событий Недели моды в Милане стал показ коллекции Moschino. Она называется «Мария-Антуанетта». Креативный директор Дома Анджела Миссони сумела объединить в ней элементы моды конца XVIII века с требованиями современного стиля. А супермодель Белла Хадид показала, как носить такой наряд.

Белла Хадид участвовала в показе коллекции Moschino «Мария-Антуанетта»

Том Форд решил провести показ своей коллекции не в Нью-Йорке, а в Лос-Анджелесе. Он не стал объяснять причину, но западные СМИ быстро поняли, в чем дело. Шоу состоялось накануне церемонии вручения премии «Оскар». Понятное дело — все знаменитости слетелись в Лос-Анджелес, поэтому на шоу в Нью-Йорке мало кто пришел бы. Форд сделал ставку на сексуальность, что стало очевидно, как только на подиуме появилась самая высокооплачиваемая модель в мире — 24-летняя Кендалл Дженнер!

Кендалл Дженнер

Полупрозрачные ткани, черный цвет, оригинальные аксессуары — вот основные «крючки» новой коллекции известного Дома Dolce & Gabbana.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» фэшн-эксперт и режиссер программ о моде Светлана Лищинская рассказала о самых ярких образах парижских показов, назвала главные тренды Недели высокой моды и посоветовала, что из увиденного в Париже стоит носить уже сейчас.

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