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"Остановите, очень нужно выйти": пассажир попытался выбраться из лайнера во время полета

4:05 5 марта 2020 109
Лайнер
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Путешествие на самолете часто таит в себе множество «сюрпризов» для пассажиров, особенно в том случае, если на борт попадает «не совсем обычный» человек.

Об одном из таких случаев рассказывает The Sun.

Сообщается, что лайнер авиакомпании American Airlines, следовавший из Чикаго в Даллас, был вынужден совершить экстренную посадку в городе Сент-Луис Ламберт.

Причиной стало то, что один из туристов попытался открыть дверь аварийного выхода во время полета. Члены экипажа и попутчики повалили его на пол и держали в таком положении до приземления.

Один из очевидцев опубликовал в Twitter видеоролик, на котором видно, как сотрудники полиции выводят нарушителя из самолета. Представитель аэропорта заявил, что мужчину арестовали.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном «странном попутчике», которым стал чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев. Находясь на борту самолета, который готовился к полету по маршруту Форл-Лодердейл — Лос-Анджелес, спортсмен начал приставать к сидевшей рядом девушке. При этом россиянин вел себя неадекватно — по словам пассажирки, он хватал ее за руки, пытался целовать и бросался в нее деньгами, за что и был выдворен из лайнера.

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