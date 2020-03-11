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Морское "чудовище" весом с тонну: в Индии рыбаки поймали гигантского ската (удивительное видео)
Встреча с морским скатом может иногда обернуться для человека очень неприятными последствиями или даже смертью.
Но в некоторых странах мясо рыбы мясо может быть использовано в пищу, а отдельные его части востребованы в традиционной азиатской медицине.
Поэтому понятен интерес, с которым рыбаки индийского штата Западная Бенгалиия рассматривали выловленную рыбину весом около 900 кг — полосатый летучий скат (лат. Aetomylaeus nichofii), пишет Orissa post.
Когда скат был вытащен на берег, это стало для местных жителей целым событием, и рыбу тут же купил один из торговцев. Он заплатил 20 000 рупий ($ 270) и заявил, что планирует перепродать ската в Калькутте вчетверо дороже.
Издание поясняет, что обычно местные рыбаки ловят рыбу, чей вес не превышает 5 кг. Люди, впервые встретившие такого гиганта, считают, что скат по какой-то причине оказался дезориентирован, сбился с привычного маршрута и приплыл на мелководье, откуда не смог вернуться в открытое море из-за сильных волн.
Кроме того, эти представители хрящевых рыб обитают в тропических водах Индийского океана и других акваториях на глубине до 70 м. кроме того, полосатые летучие скаты не являются объектом целевого промысла.
Feeling shocked & sad the enormous creature is killed and sold for consumption.— Arpita (@arpita_dg) March 2, 2020
900 Kg huge Shankar fish caught in Digha. #WestBengal
https://t.co/qedjvsPcES
Ранее «ФАКТЫ» писали, что прошлым летом на пляжах Одессы появились ядовитые скаты. Очевидцы утверждали, что они заметили четырех скатов-хвостоколов (их именуют также морскими котами), близко подплывших к береговой линии. У этих рыб на хвостах расположены твердые шипы с ядом. Предстоящим летом рыбы вполне могут вернуться на мирные пляжи.
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