Морское "чудовище" весом с тонну: в Индии рыбаки поймали гигантского ската (удивительное видео)

Встреча с морским скатом может иногда обернуться для человека очень неприятными последствиями или даже смертью.

Но в некоторых странах мясо рыбы мясо может быть использовано в пищу, а отдельные его части востребованы в традиционной азиатской медицине.

Поэтому понятен интерес, с которым рыбаки индийского штата Западная Бенгалиия рассматривали выловленную рыбину весом около 900 кг — полосатый летучий скат (лат. Aetomylaeus nichofii), пишет Orissa post.

Когда скат был вытащен на берег, это стало для местных жителей целым событием, и рыбу тут же купил один из торговцев. Он заплатил 20 000 рупий ($ 270) и заявил, что планирует перепродать ската в Калькутте вчетверо дороже.

Издание поясняет, что обычно местные рыбаки ловят рыбу, чей вес не превышает 5 кг. Люди, впервые встретившие такого гиганта, считают, что скат по какой-то причине оказался дезориентирован, сбился с привычного маршрута и приплыл на мелководье, откуда не смог вернуться в открытое море из-за сильных волн.

Кроме того, эти представители хрящевых рыб обитают в тропических водах Индийского океана и других акваториях на глубине до 70 м. кроме того, полосатые летучие скаты не являются объектом целевого промысла.

