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Морское "чудовище" весом с тонну: в Индии рыбаки поймали гигантского ската (удивительное видео)

2:52 11 марта 2020 30
Скат
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Встреча с морским скатом может иногда обернуться для человека очень неприятными последствиями или даже смертью.

Но в некоторых странах мясо рыбы мясо может быть использовано в пищу, а отдельные его части востребованы в традиционной азиатской медицине.

Поэтому понятен интерес, с которым рыбаки индийского штата Западная Бенгалиия рассматривали выловленную рыбину весом около 900 кг — полосатый летучий скат (лат. Aetomylaeus nichofii), пишет Orissa post.

Когда скат был вытащен на берег, это стало для местных жителей целым событием, и рыбу тут же купил один из торговцев. Он заплатил 20 000 рупий ($ 270) и заявил, что планирует перепродать ската в Калькутте вчетверо дороже.

Издание поясняет, что обычно местные рыбаки ловят рыбу, чей вес не превышает 5 кг. Люди, впервые встретившие такого гиганта, считают, что скат по какой-то причине оказался дезориентирован, сбился с привычного маршрута и приплыл на мелководье, откуда не смог вернуться в открытое море из-за сильных волн.

Кроме того, эти представители хрящевых рыб обитают в тропических водах Индийского океана и других акваториях на глубине до 70 м. кроме того, полосатые летучие скаты не являются объектом целевого промысла.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что прошлым летом на пляжах Одессы появились ядовитые скаты. Очевидцы утверждали, что они заметили четырех скатов-хвостоколов (их именуют также морскими котами), близко подплывших к береговой линии. У этих рыб на хвостах расположены твердые шипы с ядом. Предстоящим летом рыбы вполне могут вернуться на мирные пляжи.

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