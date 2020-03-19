Максим Рыльский переводил произведения с 17 языков

История современности

День в истории: 19—25 марта

Ровно 125 лет назад родился выдающийся украинский поэт, переводчик и публицист

21 марта 1999 г. После 478-часового путешествия Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.

22 марта 1895 г. Родился певец, актер и музыкант Леонид Утесов, ставший первым представителем эстрады, удостоившимся звания народного артиста СССР.

23 марта 1900 г. Археологи обнаружили на Крите остатки легендарного Лабиринта Минотавра.

24 марта 1900 г. В Киевской области родился один из величайших певцов ХХ века Иван Козловский.

25 марта 1857 г. Парижский издатель Леон Скотт запатентовал фоноавтограф — первый прибор для записи звуковых колебаний.

Отец Максима Рыльского был известным экономистом, этнографом и общественным деятелем. Максим с детства общался с выдающимися людьми того времени. Поступив в частную гимназию Владимира Науменко (одно из лучших учебных заведений Киева начала ХХ века), Рыльский некоторое время жил в доме Николая Лысенко, что оставило неизгладимый след в душе будущего поэта. Максим часто подкрадывался к кабинету маэстро, чтобы послушать новые композиции или же игру перед выступлением на концерте. После окончания гимназии Рыльский по настоянию матери поступил на медицинский факультет Киевского университета, а через два года перевелся на историко-филологический факультет Украинского народного университета. Но и это заведение он не закончил и уехал в село Романовка Житомирской области, где жила мама, и начал преподавать в школе. В столицу вернулся в 1923 году, устроившись учителем во 2-ю Железнодорожную школу.

В 20-е годы увидели свет много поэтических сборников Максима Рыльского, в которые вошли не только стихи, написанные самим поэтом, но и сделанные им переводы. Поселился Максим на окраине Киева у своего знакомого Ивана Очкуренко. Жена приятеля Катерина, которая была старше поэта на девять лет, влюбилась в Максима, и он ответил ей взаимностью. Рыльский сделал женщине предложение. Она согласилась, но поставила условие: поэт должен усыновить ее ребенка.

В 1926 году влюбленные поженились. В 1930 году у них родился сын Богдан, а через год в дом Максима Тадеевича нагрянули работники НКВД.

Поэт входил в объединение неоклассиков, характеризующееся оторванностью от проблем социализма. Рыльский в своем творчестве не реагировал на политические события и на протяжении 1920-х годов совершенно изолировался от советской действительности, лишь изредка в открытой форме высказывая возмущение идейно-политической и литературной атмосферой. Такое поведение вызвало острые нападки официальной критики и в конце концов привело к аресту. Поэт несколько месяцев провел в Лукьяновской тюрьме.

Максима Рыльского в результате освободили, но за это ему пришлось поменять свое творческое направление. А его друзья-неоклассики Михаил Драй-Хмара, Павел Филипович, Николай Зеров были репрессированы. В сборнике «Знак терезів» (1932) поэт провозгласил принятие советской действительности, но все же время от времени отвлекался от партийной тематики, создавая лирические произведения, которые стали классикой украинской литературы.

Особую ценность представляют его переводы. Рыльский переводил с 17 языков. Художественную литературу все хотели читать только в переводах Максима Тадеевича. И сегодня имя «Максим Рыльский» — эталон для переводчиков. Когда перевод не очень качественный, специалисты говорят: «Не Рыльский».

Когда в 1935 году НКВД фабриковал очередное дело о «врагах народа», над Рыльским вновь нависла угроза репрессий. И тогда неизвестный покровитель посоветовал поэту: напиши оду Сталину. «Песня про Сталина» действительно спасла. Никита Хрущев сказал отцу всех народов, что «Песню про Сталина» распевает весь народ, а в случае ареста ее ведь придется убрать с радио. Для вождя это был существенный аргумент.

Военное время, как ни странно, стало для украинских литераторов периодом своего рода расцвета. Эвакуированные в Башкирию поэты и прозаики очень много писали. Характерной особенностью литературы тех лет был акцент на украинской истории — казачество, Киевская Русь. Из-за огромного количества эвакуированных из Украины ученых, писателей, редакторов в Уфу столицу Башкирии называли Уфкраиной.

В 1945 году НКВД планировал убить поэта от имени националистов как большевистского прислужника. На подпольную сеть ОУН-УПА даже вышел мужчина, выдававший себя за представителя киевского подполья, и предлагал ликвидировать Максима Рыльского как предателя. Однако служба безопасности УПА разоблачила провокатора. В 1947-м поэта обвинили в украинском буржуазном национализме и прекратили печатать, но через пару лет запрет сняли.

В 1951 году семья Рыльского переехала в дом в Голосеево. Новое жилище поэт называл своим замком-резиденцией или мануаром. Бог наградил Максима Тадеевича многими талантами, и один из них — умение дружить. Он никогда не уставал от людей. В его мануаре всегда было шумно, постоянно кто-нибудь гостил: друзья, родственники, просто случайные знакомые. Полноценными членами его семьи были литературный секретарь, персональный водитель, домохозяйка и садовник.

Во время громких застолий Рыльский иногда удивлял гостей своим талантом дрессировщика. Оказывалось, даже его собаки (а он был заядлым охотником) разбирались в литературе. Поэт выкладывал перед собакой кусочек колбасы и говорил: «Дмитерко — великий поэт». Никакой реакции. Пес сидел неподвижно. Тогда хозяин, чуть изменив интонацию, произносил: «Шевченко — великий поэт!» Собака тут же подбрасывала колбасу вверх, на лету хватала ее и в мгновение ока съедала. Успех у номера был неизменным.

В 1958 году Максим Тадеевич потерял любимую супругу. Знакомые Рыльского рассказывали, что на похороны приехал первый муж Катерины Николаевны Иван Очкуренко. Бывшие соперники обнялись и плакали у ее гроба.

В пожилом возрасте у поэта диагностировали онкологическое заболевание. Вспоминая пережитое, он очень жалел о друзьях-писателях, попавших под жернова репрессий. Рыльский был убежден, что если бы «расстрелянное возрождение» не было уничтожено, украинская литература была бы среди мировых лидеров. Умер Максим Тадеевич в своем доме в Голосеево 24 июля 1964 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Напомним, в 1937 году в Карелии в лесном урочище Сандармох были расстреляны театральный режиссер Лесь Курбас, писатели Микола Зеров, Микола Кулиш, Валериан Пидмогильный и другие яркие представители украинского возрождения.

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