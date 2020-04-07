Песах 2020: как отмечают еврейскую Пасху

Общество и люди

Вечером 8 апреля 2020 года начинается Песах — главный и самый древний иудейский праздник, который в народе называют еврейской Пасхой. Напомним, христиане восточного обряда в этом году отметят Пасху 19 апреля, а 7 апреля они праздновали Благовещение.

Песах отмечается в память об основном событии еврейской истории, которое произошло в ночь на 15 число месяца Нисан 2448 года по еврейскому летосчислению (1312 г. до н. э.) — Исходе евреев из Египта, освободившем их от физического и духовного рабства, длившегося 210 лет.

В Израиле этот праздник длится семь дней, а в странах диаспоры — восемь. Два первых и два последних дня (в Израиле первый и последний) считаются праздничными, когда работа запрещена (можно только готовить еду), а остальные дни называются праздничными буднями, в течение которых формально работать разрешено, но с очень большими ограничениями.

Название праздника образовано от слова «пасах», что переводится с иврита как «миновал, прошел мимо». Когда Всевышний обрушил на Египет последнюю и самую страшную свою кару — в одну ночь были умерщвлены все первенцы египтян — Бог «прошел мимо» домов евреев, входные двери которых были помечены кровью жертвенных ягнят. (Кстати, ягнят взяли из того скота, к которому были приставлены пастухи-евреи и который не погиб, в отличие от всего остального скота египтян.) Но это не единственное название праздника. Еще его называют Хаг, а Мацот (праздник мацы, в память о том, что и в рабстве, и во время выхода из Египта евреи питались именно пресным хлебом), Хаг, а Авив (праздник весны, то есть праздник возрождения природы) и Хаг, а Херут (праздник свободы, то есть исхода евреев из Египта).

Законы Песаха сложны и разнообразны. В Торе Песах называется «праздником опресноков», ведь одна из его главных заповедей — разрешение есть только пресный хлеб (мацу) и полный запрет на хамец (хомец).

Маца — это пресные хлебцы, для приготовления которых используется мука, полученная от одного из пяти злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса или полбы. Причем от момента смешивания муки с водой и до выпечки должно пройти не больше 18 минут.

Хамец — это любые квасные продукты, которые прошли процесс брожения, то есть те самые продукты, которыми, спешно покидая Египет, евреи не успели запастись. Хамец не только не разрешено употреблять в пищу, но и просто даже иметь его следы в доме. Поэтому перед праздником самым тщательным образом дома очищаются как от мусора, так и от малейших крошек квасного. Моется все, даже вся посуда перемывается горячей водой. А уже вечером перед Песахом глава семьи, произнеся специальное благословение, проводит формальный поиск хамеца — обходит все помещения со свечой (чтобы осветить даже самые дальние уголки дома), пером (чтобы смахнуть самые крошечные песчинки хамеца) и ложкой (чтобы собрать в нее все найденное). И на следующее утро в присутствии всей семьи содержимое ложки сжигается. Ну, а для гарантии, что в ложке будет что-то для сжигания, есть традиция припрятывать в доме десяток тщательно упакованных небольших кусочков хлеба.

Что касается хамеца, представляющего материальную ценность (например, спиртных напитков из злаков), то их перед Песахом разрешено продавать неевреям. В качестве агента по продаже выступает раввин. Он «продает» весь хамец общины нееврею за символический начальный взнос и с условием выплатить остальную сумму после Песаха. А когда праздник заканчивается, «выкупает» этот хамец и возвращает его хозяевам.

Еще одна заповедь Песаха — седер (порядок). Это праздничный ужин, который в диаспоре устраивается в первые два вечера праздника. Вечером после возвращения из синагоги за праздничным столом собираются нарядно одетые члены семьи, а также приглашенные родственники, одинокие или просто бедствующие люди.

На красиво оформленный стол (используются лучшая семейная посуда, серебро, свечи) обязательно кладут три больших куска мацы, ставят кошерное вино и кеару — специальное блюдо, которое используется исключительно для седера. На кеару выкладывают особую еду: мацу; зроа — пропеченный на огне (но не на сковороде) кусок баранины с косточкой, напоминающий о мясе пасхальной жертвы, которое каждый еврей был обязан есть в ночь Песаха во времена Храма (это мясо используется только в качестве символа — его не едят, а баранина вполне может быть заменен куриным крылышком или горлышком); горькую зелень — марор (салат-латук, базилик и хрен), а также одна из разновидностей марора — хазерет (тертая зелень, обычно тертый хрен), которые символизируют горечь египетского рабства (зелень едят, макая ее в соленую воду — символ слез, пролитых в рабстве, и моря, которое евреи перешли во время Исхода); харосет — смесь тертых яблок, фиников, орехов и красного вина, цветом напоминающую глину, из которой евреи делали кирпичи для строительства египетских домов; бейца — крутое яйцо, как память о храмовых богослужениях и символ траура по разрушенному Храму; карпас — кусок любого весеннего овоща, например, сельдерея или вареного картофеля, как напоминание о свободе, а когда окунается в соленую воду, символизирует слезы, пролитые в рабстве.

В качестве основных блюд на пасхальной трапезе подаются куриный суп с клецками из мацы, фаршированная рыба и запеченное мясо.

Участники седера строго придерживаются множества специальных правил. Например, на кресло главы семьи кладут подушки, чтобы он возлежал, опираясь на левую руку, тем самым демонстрируя свободу, полученную еврейским народом по выходе из Египта. В процессе трапезы, чередуется чтение лежащей перед каждым членом семьи Пасхальной Агады (в ней содержатся повествование об исходе и все нужные молитвы и благословения) с едой и питьем. Поскольку, как сказано в Талмуде, одна из основных целей пасхального седера — заинтересовать происходящим детей, побудить их задавать вопросы, родители делают все возможное, чтобы младшие члены семьи не теряли интереса к повествованию и не засыпали. Например, есть обычай во время седера прятать кусочек мацы (афикоман) и предлагать детям его найти.

Во время седера каждый еврей (это касается и мужчин, и женщин) должен выпить четыре бокала красного вина, символизирующих четыре обещания, данные Всевышним народу Израиля: «И выведу вас из-под ига египтян…», «И избавлю вас…», «И спасу вас…», «И приму вас…». (Существует традиция ставить на стол пятый бокал с вином для пророка Элияху, который должен вернуться на землю в канун Песаха, чтобы возвестить о наступлении «дня Господня, великого и страшного».) Кроме того, каждому надо съесть мацу, марор, прочесть Агаду, петь или прочесть хвалебные псалмы. А заканчивать пасхальную трапезу принято словами: «В будущем году — в Иерусалиме!»

В праздничные будни в Иерусалиме у Стены Плача проводится церемония благословения священников, участие в которой принимают только потомки священнического рода левитов. А седьмой и последний в Иерусалиме день Песаха отмечается в особой атмосфере радости, с песнями и танцами. Он посвящен чудесному переходу евреями Красного моря, когда перед ними по воле Всевышнего морские воды расступились, дав им возможность по дну перейти на другой берег, а преследовавшего их фараона с войском поглотили. В полночь этого дня в синагогах и в религиозных учебных заведениях проводятся церемонии «разделения морских вод». По существующему обычаю в этот день люди идут к морю, реке или любому другому водоему (это может быть даже городской фонтан), чтобы петь там входящую в Тору «Песнь на море», посвященную этому событию.

А 14 Ияра, ровно через месяц после 14 Нисана (дня накануне Песаха) те, кто не смог отметить Песах со всеми своими единоверцами по причине нечистоты, отметят Песах-Шени — второй Песах. Впервые эго было сделано на второй год после выхода евреев из Египта. Тогда к Моисею обратились люди, которые стали нечистыми из-за прикосновения к мертвому телу (они несли останки Иосифа из Египта в Землю Обетованную) и потому не имели права приносить пасхальную жертву вместе со всеми сыновьями Израиля. Глава евреев узнал по этому поводу волю Господа: «Всякий, кто нечист из-за усопшего, или находился в дальней дороге… он тоже должен принести жертву Песах — на второй месяц, в четырнадцатый день…»

Как говорил шестой Любавичский Ребе рабби Йосеф-Ицхак, закон о Песах-Шени учит, что никогда нельзя отчаиваться, все можно исправить и нет ничего непоправимого…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что католики в разных странах 5 апреля отпраздновали Пальмовое (Вербное) воскресенье. Католическая Пасха в этом году выпадает на 12 апреля. При этом в условиях пандемии коронавируса Ватикан отменил пасхальные мероприятия.

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